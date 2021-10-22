В субботу, 23 октября, в Полтаве состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Ворскла» будет принимать «Шахтер».

«Ворскла»

Второй сезон подряд полтавская «Ворскла» удивляет украинских любителей футбола своим стартом в чемпионате страны. Не обладая большими возможностями в приобретении дорогостоящих игроков, подопечные Юрия Максимова исправно набирают очки и находятся рядом с нашими грандами «Динамо» и «Шахтером».

Так, в сезоне 2020-2021 годов ворскляне после 10-ти туров имели 19 очков при одном поражении и отставали от киевлян на четыре очка, а от горняков на одно. И сейчас ситуация очень похожая. Опять «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице, снова у нее только одно поражение и набрала она на пять очков меньше, чем «Динамо», и на два, чем «Шахтер».

Вот только далее, год назад, у полтавской команды пошла безвыигрышная серия, которая составила пять матчей (2 поражения и 3 ничьи). А все началось с осечки в поединке против динамовцев 0:2. Если провести аналогию с нынешним чемпионатом, то впереди у «Ворсклы» игра с «Шахтером». Выиграют ее хозяева поля и поднимутся на второе место в турнирной таблице. А проиграют, вполне может повторится прошлогодний кризис.

«Шахтер»

Горняков в последние дни бросает то в жар, то в холод. В матче предыдущего тура Премьер-Лиги они показали отличный футбол на НСК «Олимпийский» и абсолютно заслужено разгромили участника Лиги конференций луганскую «Зарю» 6:1. Но буквально через четыре дня там же в Киеве потерпели сокрушительное поражение от мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов 0:5. И снова все было по делу, так как хозяева выглядели гораздо слабее именитых гостей.

Поэтому представить, каким мы увидим «Шахтер» в Полтаве, достаточно сложно. Во-первых, очень нестабильно команда играет в обороне, где допускается слишком много ошибок. А, во-вторых, линия атаки в лице Фернандо, Соломона, Тете, Педриньо и их партнеров может выдать либо искрометный и результативный футбол, либо вообще остаться незаметными. Один из немногих, кто на данный момент играет стабильно, так это Марлос. Но его сил явно недостаточно, чтобы самому решить судьбу матча.

Можно еще добавить, что после разгрома от «Реала», донецкая команда явно находится не в самом лучшем психологическом состоянии. Так что определенные шансы на успех у «Ворсклы», конечно же, есть. И все-таки, несмотря на все вышесказанное, предположим, что «Шахтер» окажется сильнее в предстоящем поединке. Уж слишком велика разница в комплектации клубов. У Юрия Максимова выбор футболистов слишком ограничен, в то время как Роберто Де Дзерби снова может прибегнуть к ротации, которая, кстати, уже не раз приносила ему победы.

Статистика встреч

В украинском элитном дивизионе будущие соперники провели между собой 52 матча. Из них 39 раз выигрывал «Шахтер», 10 раз была зафиксирована ничья и только трижды побеждала «Ворскла». Кстати, одна из этих побед для полтавчан была совсем недавно в марте минувшего года, когда у себя дома ворскляне выиграли 1:0.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Кушниренко, Кане, Пешич, Скляр, Челядин, Тилль, Степанюк, Рангел



«Шахтер»: Пятов, Конопля, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Стапаненко, Марлос, Соломон, Педриньо, Фернандо

23 октября, суббота