Аталанта
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Аталанта – Янг Бойз, Зенит – Мальме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 19:45 видеотрансляцию матчей 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 19:50
  • 2051 просмотр
  • 3 комментария
Аталанта – Янг Бойз, Зенит – Мальме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 сентября в Европе состоятся матчи 2-го тура Лиги чемпионов. В 19:45 начинаются два поединка.

Матчи можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

19:45. Аталанта – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинский полузащитник Руслан Малиновский заявлен в стартовом составе «Аталанты».

19:45. Зенит – Мальме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявлен в стартовом составе «Зенита».

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 29.09.2021 20:13
    -1
    manticora1990, 29.09.2021 19:52
    А зенит должен сегодня С... Х...!!
    пока что Аталанта сосёт
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 19:52
    -1
    А зенит должен сегодня С... Х...!!
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 19:51
    -1
    Малина должен банку сегодня положить!!!!
    Ссылка
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