Аталанта – Янг Бойз, Зенит – Мальме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября в Европе состоятся матчи 2-го тура Лиги чемпионов. В 19:45 начинаются два поединка.
Матчи можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
19:45. Аталанта – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский полузащитник Руслан Малиновский заявлен в стартовом составе «Аталанты».
19:45. Зенит – Мальме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявлен в стартовом составе «Зенита».
Источник — Sport.ua
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