Зенит
4 : 0
Мальмё
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ракицкий сделал два ассиста. Зенит победил Мальме с разгромным счетом

У хозяев поля отличились Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел

  • 29.09.2021 21:40
  • 1174 просмотра
  • 4 комментария
Ракицкий сделал два ассиста. Зенит победил Мальме с разгромным счетом
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» дома одержал победу над «Мальме» (4:0)

У хозяев поля отличились Клаудиньо (9), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4).

Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч и сделал две голевые передачи, когда его команда забивала 2-й и 3-й голы.

Лига чемпионов

Группа H, 2-й тур

Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0

Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4.

«Зенит»: Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 84), Вендел, Кузяев (Ерохин, 75), Дуглас Сантос (Мостовой, 84), Малком, Дзюба (Круговой, 84), Клаудиньо (Азмун, 75).

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон (Эйле, 88), Бергет, Кристиансен, Инносент (Пенья, 62), Ракип (Ольссон, 55), Чолак (Абубакари, 62), Бирманчевич (Налич, 88).

Предупреждения: Ракип, 30. Брорссон, 86.

Удаление: Ахмедходжич, 53.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все – Греция). VAR: Санчес Мартинес. Куадра Фернандес (оба – Испания).

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Клаудиньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Кузяев (ассист – Ракицкий), 49 мин.

ГОЛ! 3:0. Сутормин (ассист – Ракицкий), 80 мин.

ГОЛ! 4:0. Вендел, 90+4 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Вендел (Зенит).
80' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
53' Анел Ахмедходжич (Мальмё) получает красную карточку.
49' ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Зенит).
9' ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    Holiday, 29.09.2021 22:00
    0
    Точно так и Шахтёр выигрывал во Львове у Мальмё. 4:0 в 2015 году.
    С тем же Ракицким в составе.)
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    mustapha
    mustapha, 29.09.2021 21:54
    -1
    Ти диви,як ракицькому поперло,доведеться в збірну,разом малиновським та мабуть і з селезньовим повертати.
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    dmitry01
    online
    dmitry01, 29.09.2021 21:53
    0
    Молодцы, питерцы, с победой!
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 21:52
    0
    Сепар молодец!! пасы научился давать...)
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