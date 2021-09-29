Ракицкий сделал два ассиста. Зенит победил Мальме с разгромным счетом

29 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» дома одержал победу над «Мальме» (4:0)
У хозяев поля отличились Клаудиньо (9), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4).
Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч и сделал две голевые передачи, когда его команда забивала 2-й и 3-й голы.
Лига чемпионов
Группа H, 2-й тур
Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0
Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4.
«Зенит»: Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 84), Вендел, Кузяев (Ерохин, 75), Дуглас Сантос (Мостовой, 84), Малком, Дзюба (Круговой, 84), Клаудиньо (Азмун, 75).
«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон (Эйле, 88), Бергет, Кристиансен, Инносент (Пенья, 62), Ракип (Ольссон, 55), Чолак (Абубакари, 62), Бирманчевич (Налич, 88).
Предупреждения: Ракип, 30. Брорссон, 86.
Удаление: Ахмедходжич, 53.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все – Греция). VAR: Санчес Мартинес. Куадра Фернандес (оба – Испания).
29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Турнирная таблица
ГОЛ! 1:0. Клаудиньо, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Кузяев (ассист – Ракицкий), 49 мин.
ГОЛ! 3:0. Сутормин (ассист – Ракицкий), 80 мин.
ГОЛ! 4:0. Вендел, 90+4 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вендел (Зенит).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
|53'
|Анел Ахмедходжич (Мальмё) получает красную карточку.
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Зенит).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).
Источник — Sport.ua
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С тем же Ракицким в составе.)
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