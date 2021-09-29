Зенит
4 : 0
Мальмё
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит – Мальме – 4:0. Два ассиста Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 23:20
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Зенит – Мальме – 4:0. Два ассиста Ракицкого. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

29 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» дома одержал победу над «Мальме» (4:0)

У хозяев поля отличились Клаудиньо (9), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4). Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч и сделал две голевые передачи, когда его команда забивала 2-й и 3-й голы.

Лига чемпионов

Группа H, 2-й тур

Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0

Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Клаудиньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Кузяев (ассист – Ракицкий), 49 мин.

ГОЛ! 3:0. Сутормин (ассист – Ракицкий), 80 мин.

ГОЛ! 4:0. Вендел, 90+4 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Вендел (Зенит).
80' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
53' Анел Ахмедходжич (Мальмё) получает красную карточку.
49' ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Зенит).
9' ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).

Источник — Sport.ua

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