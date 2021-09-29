29 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» дома одержал победу над «Мальме» (4:0)
У хозяев поля отличились Клаудиньо (9), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4). Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч и сделал две голевые передачи, когда его команда забивала 2-й и 3-й голы.
Лига чемпионов
Группа H, 2-й тур
Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0
Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Клаудиньо, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Кузяев (ассист – Ракицкий), 49 мин.
ГОЛ! 3:0. Сутормин (ассист – Ракицкий), 80 мин.
ГОЛ! 4:0. Вендел, 90+4 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вендел (Зенит).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
|53'
|Анел Ахмедходжич (Мальмё) получает красную карточку.
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Зенит).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.