В среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором российский «Зенит» примет шведский «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Зенит»

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Выиграть Кубок команда Сергея Семака не смогла, но зато в Суперкубке в июле разгромила московский «Локомотив» со счетом 3:0. Этих успехов «Зениту» помог добиться бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который является игроком основы.

Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. А предпосылок к успехам на евроарене пока нет. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках. В Лиге чемпионов питерцы дальше 1/8 финала ни разу не доходили, да и там оказывались всего лишь трижды. В первом туре нынешнего розыгрыша «Зенит» проиграл английскому «Челси» со счетом 0:1.

«Мальме»

По итогам прошлого сезона команда из одноименного города 21-й раз выиграла национальный чемпионат, получив путевку в первый раунд квалификации Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу «Мальме» прошел латвийскую «Ригу», финский ХИК, шотландский «Глазго Рейнджерс» и болгарский «Лудогорец».

В групповом раунде шведский клуб стартовал с разгромного поражения от итальянского «Ювентуса» (0:3). Тот результат не стал сенсационным, ведь «Мальме» и в квалификации практически во всех матчах испытывал проблемы, да и после жеребьевки шведский клуб все сразу списали в откровенного аутсайдера квартета. Впрочем, теоретические шансы побороться за третье место с «Зенитом» есть.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Зенит» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Зенит»: Крицюк – Чистяков, Барриос, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

«Мальме»: Далин – Ларссон, Ахмедходжич, Л. Нильсен, Ульссон, Бергет, Инносент, Кристиансен, Ракип, Бирманчевич, Чолак.

29 сентября, среда