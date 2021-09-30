Зенит
4 : 0
Мальмё
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей СЕМАК: «Ракицкий умеет здорово бить издали»

Наставник «Зенита» выделил удар украинского защитника

  • 30.09.2021 02:14
  • 48 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей СЕМАК: «Ракицкий умеет здорово бить издали»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак отметил удар 32-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого после победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Третий гол «Зенита» был забит после дальнего удараЯ? Забивать с дальних дистанций не так просто. По xG вероятность забить с 25 метров минимальна. У нас есть игроки, которые умеют здорово бить издали — Ракицкий, Дуглас, Малком. Сегодня мы много били издали, один раз забили — это хорошо, но мы не зацикливаемся на этом. Если есть возможность – нужно бить, или же выбирать оптимальный вариант для развития атаки», — сказал Семак после матча.

В поединке с «Мальме» Ракицкий вышел на поле в стартовом составе «Зенита» и отметился двумя результативными передачами.

Источник — ФК Зенит

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности