Сергей СЕМАК: «Ракицкий умеет здорово бить издали»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак отметил удар 32-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого после победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Третий гол «Зенита» был забит после дальнего удараЯ? Забивать с дальних дистанций не так просто. По xG вероятность забить с 25 метров минимальна. У нас есть игроки, которые умеют здорово бить издали — Ракицкий, Дуглас, Малком. Сегодня мы много били издали, один раз забили — это хорошо, но мы не зацикливаемся на этом. Если есть возможность – нужно бить, или же выбирать оптимальный вариант для развития атаки», — сказал Семак после матча.

В поединке с «Мальме» Ракицкий вышел на поле в стартовом составе «Зенита» и отметился двумя результативными передачами.