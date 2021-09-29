Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с Янг Бойз

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе итальянской команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Поединок «Аталанта» — «Янг Бойз» состоится в Бергамо в среду, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.