Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с Янг Бойз

Украинский футболист примет участие в очередном поединке Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 18:48
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с Янг Бойз
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе итальянской команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Поединок «Аталанта» — «Янг Бойз» состоится в Бергамо в среду, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:10
    0
    ждем хет-трик от Малины )))
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