Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер начинает готовиться к Интеру»

Команда выиграла перед ответсвенным матчем Лиги чемпионов

  • 25.09.2021 21:12
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер начинает готовиться к Интеру»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил победу 4:1 в матче УПЛ против «Вереса», а также прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Интера».

– Было два разных тайма: в первом показалось, «Шахтер» немного берег силы на «Интер». В перерыве сказали ребятам не бить баклуши, а выходить и делать свое дело? (Football Hub)
– В принципе, я согласен. В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об «Интере». Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате.

– Когда на поле вернется Анатолий Трубин? Следующий матч – с «Интером», представителем Италии. Является ли эта встреча для вас особенной? (Football Hub)
– Трубин сегодня был на скамейке, он еще не в отличном состоянии, поэтому интенсивно тренируется. Я не спешу, потому что есть Пятов, вратарь, заслуживающий играть в стартовом составе. Когда Трубин будет готов на сто процентов, только тогда он может снова сыграть. Что касается «Интера», завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу. Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне.

– Не было ли риском выпускать столько молодых игроков, так менять состав после матча в среду? («Футбольный формат»)
– Да, конечно, это был риск, но я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из «Шахтера», я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах. Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы, и тогда «Шахтеру» нужно будет уменьшить амбиции.

– Почему 11-метровый исполнял Марлос, а не Траоре? И дайте прогноз, сможет ли Лассина стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона. («Газета по-украински»)
– Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. До момента, пока они не будут ссориться из-за этого, – тогда я сам буду решать. По поводу Траоре, я считаю, что он должен ставить цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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