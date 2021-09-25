В поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» в Киеве обыграл «Верес» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Шахтер» — «Верес» — 4:1
Голы: Мирошник, 22, автогол, Тете, 55, Марлос, 79, с пенальти, Траоре, 87 — Г. Пасич, 30
Обзор матча
1:0, Мирошник, 22, автогол
1:1, Г. Пасич, 30
2:1, Тете, 55
3:1, Марлос, 79, с пенальти
4:1, Траоре, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
|22'
|ГОЛ ! Автогол забил Роман Мирошник (Шахтер Донецк).
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.