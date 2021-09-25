9-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Верес
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Верес — 4:1. Видео голов и обзор матча

Донецкая команда разгромила соперника в поединке 9-го тура УПЛ

  • 25.09.2021 19:14
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Шахтер — Верес — 4:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» в Киеве обыграл «Верес» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Шахтер» — «Верес» — 4:1
Голы: Мирошник, 22, автогол, Тете, 55, Марлос, 79, с пенальти, Траоре, 87 — Г. Пасич, 30

Обзор матча

1:0, Мирошник, 22, автогол

1:1, Г. Пасич, 30

2:1, Тете, 55

3:1, Марлос, 79, с пенальти

4:1, Траоре, 87

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
79' ГОЛ ! С пенальти забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
55' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
30' ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
22' ГОЛ ! Автогол забил Роман Мирошник (Шахтер Донецк).

Источник — Футбол 1/2/3

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