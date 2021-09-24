Шахтер Донецк

В прошлом туре новичок УПЛ прервал мощную серию, уступив «Днепру-1», а «Шахтер» одержал свою самую крупную в сезоне победу, разгромив «Мариуполь». В середине недели соперники успели провести еще по матчу, и уж они оставили у команд одинаково приятные «послевкусия».

Верес

Прошедший отрезок сезона для «Вереса» можно считать очень неплохим: команда не проигрывала дома, в целом потерпев всего три поражения. Даже у днепрян в субботу коллектив Юрия Вирта вполне мог забрать очки: оборона дала «пробоину» только в заключительную 15-минутку, уже после удаления Михаила Сергийчука – итоговые 0:1.

А в среду «Верес» завоевал путевку в 1/8 финала Кубка Украины, переиграв недавнего оппонента по Первой лиге. Победа над «Оболонью» далась не так просто: весь второй тайм «Верес» играл в меньшинстве после удаления Михаила Гечева, а единственный гол в концовке забил Михаил Шестаков, не реализовав пенальти, но добив мяч в сетку после сэйва Назария Федоривского. Стоит сказать, что «Верес» играл в столице полу-резервом, так что шансы получили исполнители, не часто попадавшие в стартовый состав.

Шахтер

Донецкий клуб уже давно приучил, что мерило его успеха – это результаты в еврокубках и трофеи на внутренней арене. Неоднозначное начало сезона выдалось у «горняков»: уже были «незапланированные» потери в чемпионате, много шероховатостей в игре на евроарене, но как раз в среду «Шахтер» выдал блестящий поединок, разгромив в Суперкубке «Динамо» – 3:0. Первый титул Роберто Де Дзерби в Украине!

Даже обидное повреждение Николая Матвиенко, пострадавшего в стыке со своим же партнером, Исмаили, не повлияло на стройность игры «Шахтера». Особенно порадовали «горняки» действиями при обороне, отыграв той же линией, что с «Шерифом». Да, киевляне поначалу создавали моменты, но постепенно «горняки» «переместили события» подальше от своей штрафной. Конечно же, отметим дубль Лассины Траоре – тем более почетно, что оба гола нападающий забил после розыгрышей классных комбинаций.

Статистика встреч

Если рассматривать современную историю, команды соперничали только в сезоне 2017/18, успев провести сразу пять матчей. И в четырех поединках УПЛ, и в кубковом противостоянии сильнее был «Шахтер», выиграв с общим счетом 11:1. Единственный гол «горнякам» забил тогда Валерий Федорчук, выступающий ныне за «Рух». У «горняков» четырежды огорчал «Верес» Марлос. В целом же, соперники сыграли 11 матчей, в которых «Верес» по разу выиграл и сыграл вничью – обе памятные встречи состоялись в далеком 1993 году.

Комментарии

«Для нас очень важная каждая игра. Одинаково серьезно готовились и к «Оболони», и к «Шахтеру», – кратко сказал о предстоящем матче Роман Мирошник. Вторил ему и герой кубкового противостояния «Вереса» Михаил Шестаков. «Готовимся дать бой «Шахтеру», - отметил полузащитник.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Траоре, Педриньо.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Пасич Е., Панасенко, Пасич Г., Шестаков М.

Прогноз на противостояние

Соперничество Юрия Вирта со своим бывшим клубом в качестве тренера – аппетитная «изюминка» предстоящего матча, и можно не сомневаться, что наставник максимально настроит своих подопечных. Но класс исполнителей и физические кондиции в условиях плотного календаря оставляют безоговорочным фаворитом «Шахтер», который и одержит победу.

25 сентября, суббота