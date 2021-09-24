9-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Верес
25.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.09.2021 16:33
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Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 25-го сентября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Подопечные Роберто Де Дзерби все еще находятся под впечатлением от завоеванного Суперкубка Украины, однако им необходимо постепенно приходить в себя от триумфа над киевским «Динамо», так как матч против миланского «Интера» в Лиге чемпионов УЕФА состоится уже в скором времени. К слову, опробовать газон главной арены страны «горняки» должны как раз в предстоящей игре против коллектива Юрия Вирта – живой легенды донецкого клуба образца эпохи его становления. Да и «Верес» под руководством добивается весьма неплохих успехов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес».

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Александр Снитко, Sport.ua

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