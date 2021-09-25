На волне успеха. Шахтер в Киеве разобрался с Вересом

«Шахтер» вышел на этот матч явно в приподнятом настроении после победы в Суперкубке Украины над «Динамо» со счетом 3:0. И теперь его главная задача была не потерять очки перед игрой с киевлянами уже в чемпионате страны. Для «Вереса», который, напомню, является дебютантом Премьер-Лиги, конечно же, хотелось, прежде всего, не проиграть. Тем более, что совсем недавно «Минай» уже показал как можно сыграть с горняками вничью.

По сравнению с игрой за Суперкубок Де Дзерби выпустил в основном составе только Пятова и Марлоса. Но от этого, казалось, «Шахтер» ничуть не стал слабее. Более того, те футболисты, которые вышли на поле, очень активно начали встречу. Так, уже на 4-й минуте Тете получил мяч в штрафной площади соперников и несильным ударом направил его в дальний угол. От гола гостей спасла штанга. Горняки провели еще несколько массированных атак, однако до голевых моментов дело не дошло.

Ближе к середине тайма игра выровнялась и уже «Верес» все чаще стал переходить на половину поля «Шахтера». Но и у игроков из Ровно не получались завершающие удары. А затем на 22-й минуте мяч влетел в ворота, которые защищал Когут. Все началось с отличной передачи Конопли на ход Марлосу. Бразильский украинец на правом фланге, уже находясь в штрафной площади, умело оттер от мяча Гончаренко и сделал прострел на набегающего Сикана. Однако на пути мяча оказался Мирошник и именно от его ноги круглый залетел в сетку ворот - получился автогол.

Вскоре горняки могли увеличить свое преимущество, но оба раза Соломону не хватило точности. Сперва на 25-й минуте он пробил штрафной и мяч пролетел над перекладиной, а затем через минуту израильтянин с близкого расстояния головой снова направил мяч выше цели.

«Верес» мог отыграться уже на 28-й минуте, но с дальним ударом Клеца справился Пятов, а Шестаков, добивая мяч, уже был в офсайде. Впрочем, спустя две минуты гости все-таки забили. Сперва грубо ошибся Витао, отдавая передачу через центр поля. Мяч перехватили соперники и быстро доставили его в линию атаки Геннадию Пасичу. Тот на скорости эффектно обыграл троих защитников и правой ногой точно пробил в дальний нижний угол ворот. Отчаянный прыжок Пятова не спас его команду от пропущенного гола.

До перерыва «Шахтер» имел пару моментов, чтобы снова выйти вперед. Так, на 38-й минуте Бондаренко совершил сольный проход прямо по центру и то ли давал пас Сикану, то ли бил по воротам. Мяч уже минул Когута и летел к линии, однако Немчанинов успел выбить его на угловой. И буквально тут же вратарь «Вереса» парировал неприятный удар от Корниенко. А уже на 43-й минуте отличный момент для взятия ворот имел Немчанинов. Он сильно пробил из-за пределов штрафной площади, однако Пятов был на месте и отбил мяч в сторону.

Второй тайм снова активно начал «Шахтер». Но опять-таки, его футболисты много времени пребывали с мячом, а до ударов дело почти не доходило. И только на 55-й минуте горнякам удалось воспользоваться ошибкой футболистов «Вереса» на своей половине поля. Мяч перехватил Марлос и точным пасом вывел к воротам соперников Тете, который на этот раз показал свою высокую технику. Он выбежал один на один с Когутом, красиво обыграл вратаря и без проблем поразил уже пустые ворота.

Гости опять могли отыграться, однако донецкий клуб опять выручил Пятов, который на 66-й минуте сумел отбить мяч у ближнего угла после удара Панасенко.

А окончательно все вопросы относительно итогового результата матча снял на 79-й минуте Марлос. Он четко реализовал пенальти, назначенный за фол Немчанинова на Конопле. Пробил Марлос в правый от себя угол ворот, в то время как Когут бросился в противоположный.

Далее уже было понятно, что «Вересу» не отыграться. Тем более, что на 87-й минуте «Шахтер» довел счет до крупного. Отличились футболисты, вышедшие на замену. Мудрик слева сделал голевую передачу, а Траоре забил свой шестой гол в нынешней Премьер-Лиге.

Теперь у горняков стало 22 очка и, пока не завершился матч «Рух» - «Динамо», они догнали в турнирной таблице киевлян. Впрочем, как бы не завершился поединок во Львове, все болельщики уже в предвкушении очередного украинского дерби, которое состоится в следующем туре на НСК «Олимпийский».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Шахтер» – «Верес» - 4:1



Мирошник, 22 (авт.), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 87 – Г. Пасич, 30

Кривцов, 40 – Кучеров, 42, Панасенко, 60, Дахновский, 90+2

«Шахтер»: Пятов – Корниенко (Исмаили, 70), Витао (Бондарь, 84), Кривцов, Конопля – Маркос Антонио, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 70), Марлос, Тете – Сикан (Траоре, 63).

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 83), Клец – Г. Пасич (Тимофеенко, 83), Панасенко (Гегедош, 70), Е. Пасич (Гечев, 74) – Шестаков (Дахновский, 74).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 10 (4) – 9 (6)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 3 – 3.

ШАХТЕР-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C