9-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Верес
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На волне успеха. Шахтер в Киеве разобрался с Вересом

Коллектив Роберто Де Дзерби основательно размялся перед «Интером»

  • 25.09.2021 18:50
  • 988 просмотров
  • 16 комментариев
На волне успеха. Шахтер в Киеве разобрался с Вересом
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» вышел на этот матч явно в приподнятом настроении после победы в Суперкубке Украины над «Динамо» со счетом 3:0. И теперь его главная задача была не потерять очки перед игрой с киевлянами уже в чемпионате страны. Для «Вереса», который, напомню, является дебютантом Премьер-Лиги, конечно же, хотелось, прежде всего, не проиграть. Тем более, что совсем недавно «Минай» уже показал как можно сыграть с горняками вничью. 

По сравнению с игрой за Суперкубок Де Дзерби выпустил в основном составе только Пятова и Марлоса. Но от этого, казалось, «Шахтер» ничуть не стал слабее. Более того, те футболисты, которые вышли на поле, очень активно начали встречу. Так, уже на 4-й минуте Тете получил мяч в штрафной площади соперников и несильным ударом направил его в дальний угол. От гола гостей спасла штанга. Горняки провели еще несколько массированных атак, однако до голевых моментов дело не дошло. 

Ближе к середине тайма игра выровнялась и уже «Верес» все чаще стал переходить на половину поля «Шахтера». Но и у игроков из Ровно не получались завершающие удары. А затем на 22-й минуте мяч влетел в ворота, которые защищал Когут. Все началось с отличной передачи Конопли на ход Марлосу. Бразильский украинец на правом фланге, уже находясь в штрафной площади, умело оттер от мяча Гончаренко и сделал прострел на набегающего Сикана. Однако на пути мяча оказался Мирошник и именно от его ноги круглый залетел в сетку ворот - получился автогол.

Вскоре горняки могли увеличить свое преимущество, но оба раза Соломону не хватило точности. Сперва на 25-й минуте он пробил штрафной и мяч пролетел над перекладиной, а затем через минуту израильтянин с близкого расстояния головой снова направил мяч выше цели.

«Верес» мог отыграться уже на 28-й минуте, но с дальним ударом Клеца справился Пятов, а Шестаков, добивая мяч, уже был в офсайде. Впрочем, спустя две минуты гости все-таки забили. Сперва грубо ошибся Витао, отдавая передачу через центр поля. Мяч перехватили соперники и быстро доставили его в линию атаки Геннадию Пасичу. Тот на скорости эффектно обыграл троих защитников и правой ногой точно пробил в дальний нижний угол ворот. Отчаянный прыжок Пятова не спас его команду от пропущенного гола. 

До перерыва «Шахтер» имел пару моментов, чтобы снова выйти вперед. Так, на 38-й минуте Бондаренко совершил сольный проход прямо по центру и то ли давал пас Сикану, то ли бил по воротам. Мяч уже минул Когута и летел к линии, однако Немчанинов успел выбить его на угловой. И буквально тут же вратарь «Вереса» парировал неприятный удар от Корниенко. А уже на 43-й минуте отличный момент для взятия ворот имел Немчанинов. Он сильно пробил из-за пределов штрафной площади, однако Пятов был на месте и отбил мяч в сторону. 

Второй тайм снова активно начал «Шахтер». Но опять-таки, его футболисты много времени пребывали с мячом, а до ударов дело почти не доходило. И только на 55-й минуте горнякам удалось воспользоваться ошибкой футболистов «Вереса» на своей половине поля. Мяч перехватил Марлос и точным пасом вывел к воротам соперников Тете, который на этот раз показал свою высокую технику. Он выбежал один на один с  Когутом, красиво обыграл вратаря и без проблем поразил уже пустые ворота. 

Гости опять могли отыграться, однако донецкий клуб опять выручил Пятов, который на 66-й минуте сумел отбить мяч у ближнего угла после удара Панасенко.     

А окончательно все вопросы относительно итогового результата матча снял на 79-й минуте Марлос. Он четко реализовал пенальти, назначенный за фол Немчанинова на Конопле. Пробил Марлос в правый от себя угол ворот, в то время как Когут бросился в противоположный.   

Далее уже было понятно, что «Вересу» не отыграться. Тем более, что на 87-й минуте «Шахтер» довел счет до крупного. Отличились футболисты, вышедшие на замену. Мудрик слева сделал голевую передачу, а Траоре забил свой шестой гол в нынешней Премьер-Лиге. 

Теперь у горняков стало 22 очка и, пока не завершился матч «Рух» - «Динамо», они догнали в турнирной таблице киевлян. Впрочем, как бы не завершился поединок во Львове, все болельщики уже в предвкушении очередного украинского дерби, которое состоится в следующем туре на НСК «Олимпийский». 

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Шахтер» – «Верес» - 4:1

Мирошник, 22 (авт.), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 87 – Г. Пасич, 30

 Кривцов, 40 – Кучеров, 42, Панасенко, 60, Дахновский, 90+2

«Шахтер»: Пятов – Корниенко (Исмаили, 70), Витао (Бондарь, 84), Кривцов, Конопля – Маркос Антонио, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 70), Марлос, Тете – Сикан (Траоре, 63).

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 83), Клец – Г. Пасич (Тимофеенко, 83), Панасенко (Гегедош, 70), Е. Пасич (Гечев, 74) – Шестаков (Дахновский, 74).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 10 (4) – 9 (6)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 3 – 3.

ШАХТЕР-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 18:59
    0
    chmohtar, 25.09.2021 18:55
    Судейкка левым пенальти убил интригу!! ПОЗОР !!!
    Куда этому пенальти до пенальти в матче с бедной Александрией, правда?
    Ссылка
    drei : null
    drei : null, 25.09.2021 18:59
    +1
    Нормально первая лига держалась в первом тайме. Но после выстрела ТТ всё стало на свои места.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 18:58
    0
    Уж не ожидал, что Траоре в 9 турах забьет 6 мячей. Настоящий ЦН
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 18:57
    +1
    R1d3r, 25.09.2021 18:56
    С победой!
    Ссылка
    R1d3r
    online
    R1d3r, 25.09.2021 18:57
    +2
    chmohtar, 25.09.2021 18:55
    Форца Интер!!! Епать чмохтьор
    Шпрот, ты?
    Ссылка
    R1d3r
    online
    R1d3r, 25.09.2021 18:56
    +2
    Face Control, 25.09.2021 18:53
    Шахтёр почти всегда играет с дикой ротацией игроков, да, это рискованно, но главное есть победа. Зато развпятьлетние даже в УПЛ играют почти всегда основой.
    С победой!
    Ссылка
    chmohtar
    chmohtar, 25.09.2021 18:56
    -4
    Sergey Kovaleff, 25.09.2021 18:53
    С победой. Настрой положительный перед Интером.
    Как обычное 5-0 в пользу Интера
    Ссылка
    chmohtar
    chmohtar, 25.09.2021 18:55
    -4
    Форца Интер!!! Епать чмохтьор
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 25.09.2021 18:55
    -2
    elPadrino, 25.09.2021 18:53
    Да,Верес-это не Шериф
    Почти Динамо. Чуть лучше
    Ссылка
    chmohtar
    chmohtar, 25.09.2021 18:55
    -2
    Судейкка левым пенальти убил интригу!! ПОЗОР !!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 18:55
    -2
    elPadrino, 25.09.2021 18:53
    Да,Верес-это не Шериф
    Бавария, потом снова Шахтёр, просто расслабьтесь и получайте удовольствие.
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 25.09.2021 18:53
    +1
    Да,Верес-это не Шериф
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    Sergey Kovaleff, 25.09.2021 18:53
    +1
    С победой. Настрой положительный перед Интером.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 18:53
    -2
    Шахтёр почти всегда играет с дикой ротацией игроков, да, это рискованно, но главное есть победа. Зато развпятьлетние даже в УПЛ играют почти всегда основой.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 25.09.2021 18:52
    +1
    сильное дело...)))
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 18:52
    0
    Хороший матч! Спокойно, на классе!
    Ссылка
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