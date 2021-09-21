Алексей АНДРОНОВ: «Когда меня называют «заукраинец» – это комплимент»

Российский журналист готов приехать в Украину в любую секунду

  • 21.09.2021 12:45
  • 1337 просмотров
  • 7 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Когда меня называют «заукраинец» – это комплимент»
© Твиттер Алексея Андронова

Российский спортивный журналист Алексей Андронов рассказал, что готов в любой момент поехать в Украину и отметил, что выражение «заукраинец» – не оскорбление.
 
«Когда меня называют «заукраинец» – для меня это комплимент. «Дякую тобi боже, що я не москаль».
 
Мне в Украине не все нравится, но все и не может нравиться. Мое мнение: я – россиянин, в Украину приезжаю как гость. Если мне что-то не нравится до степени невозможности, то я сижу дома. Например, мне настолько не понравилась Турция в мой последний приезд, что у меня нет желания туда снова приезжать. Это эрдоганщина, всеобщая исламизация страны, в XXI веке такого не должно быть.
 
В Украине в этом году я не был лишь из-за ковидных ограничений. Есть возможность их обходить, сделать себе поддельные сертификаты о прививке, но я считаю это неправильным. Как только появится возможность, поеду в любую секунду», – сказал Алексей Андронов.

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Источник — Sport24.ru

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mikola12
    Mikola12, 21.09.2021 14:10
    0
    Score Pion, 21.09.2021 13:53
    Він в нас виріс
    Алексей Андронов родился в Москве 21 августа 1975 года. До окончания школы носил фамилию отца, выходца из Осетии, — Тхостов[3]. Отец, Александр Шамилевич Тхостов — психотерапевт, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им М. В. Ломоносова[4]. Дед — Николай Иванович Андронов, народный художник России.
    Образование — неоконченное высшее: поступив на факультет журналистики-я так понимаю ты с ним вместе на московии вырос?
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    Primovocatus
    Primovocatus, 21.09.2021 14:09 (изменен)
    0
    Mikola12, 21.09.2021 14:01
    Читать всем муSSорам-,,Андронов: Россия не воюет на Донбассе, иначе война была бы закончена не в пользу Украины.Известный комментатор Алексей Андронов опубликовал в своем Facebook о погибших военных и гражданских в российском самолете Ту-154 под Сочи и сострадании украинцев. Под его постом разгорелась нешутошная дискуссия.“Никто и не говорит о сострадании. Его отсутствие понятно. Радость – вот она непонятна. А какая там война? Вы вот прям серьезно считаете, что там (на Донбассе, – прим.) официально (хотя бы по численности) воюет страна Россия?Вопрос ее участия в этом – это другое. Но если бы воевала страна, война бы давно была закончена. И не в пользу Украины.
    Никакого официального, осмысленного участия России как страны или армии (и в стране, и в армии много тех, кто резко против) там нет, в отличие от Сирии. Это не оправдание, партизанщина его недостойна, это вопрос об определениях Осмысленно – это значит официально введены войска, их участие признано и одобрено властями. Этого нет“, – пишет Андронов.
    Никто ничего не поймёт.) Вот наши телеканалы взяли моду связываться с оппозиционными политиками эрэф и эрбэ. И те начинают своё видение выкладывать. Сначала ведущим как бы нравится. Но потом, когда доходит до сути вопроса и реального положения дел, то сразу: Ой, простите, у нас что то со связью.))) И дальше уже дают свою версию того, что тот так и не сказал.)
    А после выборов в Думу выяснилось, что там оппозиция не такая. Они всё равно за себя.
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    Mikola12
    Mikola12, 21.09.2021 14:01
    -1
    Читать всем муSSорам-,,Андронов: Россия не воюет на Донбассе, иначе война была бы закончена не в пользу Украины.Известный комментатор Алексей Андронов опубликовал в своем Facebook о погибших военных и гражданских в российском самолете Ту-154 под Сочи и сострадании украинцев. Под его постом разгорелась нешутошная дискуссия.“Никто и не говорит о сострадании. Его отсутствие понятно. Радость – вот она непонятна. А какая там война? Вы вот прям серьезно считаете, что там (на Донбассе, – прим.) официально (хотя бы по численности) воюет страна Россия?Вопрос ее участия в этом – это другое. Но если бы воевала страна, война бы давно была закончена. И не в пользу Украины.
    Никакого официального, осмысленного участия России как страны или армии (и в стране, и в армии много тех, кто резко против) там нет, в отличие от Сирии. Это не оправдание, партизанщина его недостойна, это вопрос об определениях Осмысленно – это значит официально введены войска, их участие признано и одобрено властями. Этого нет“, – пишет Андронов.
    Ссылка
    Score Pion
    Score Pion, 21.09.2021 13:53
    0
    bullyUA, 21.09.2021 13:15
    Как ни странно, но и на России есть нормальные люди. Не много, но есть.
    Він в нас виріс
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    Primovocatus
    Primovocatus, 21.09.2021 13:28
    -3
    Заукраинец это западный украинец? Но есть же и воукраинцы.)
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    Mikola12
    Mikola12, 21.09.2021 13:26
    -7
    Вот только не надо,лёха гандонов никогда не ьыл заукраинец,он всегда был замуSSарёнок.Слуга жмуркиса и мертвечука за Украину,неужели есть дебилы кто в это верит?
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    bullyUA
    bullyUA, 21.09.2021 13:15
    +1
    Как ни странно, но и на России есть нормальные люди. Не много, но есть.
    Ссылка
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