Алексей АНДРОНОВ: «Когда меня называют «заукраинец» – это комплимент»

Российский спортивный журналист Алексей Андронов рассказал, что готов в любой момент поехать в Украину и отметил, что выражение «заукраинец» – не оскорбление.
«Когда меня называют «заукраинец» – для меня это комплимент. «Дякую тобi боже, що я не москаль».
Мне в Украине не все нравится, но все и не может нравиться. Мое мнение: я – россиянин, в Украину приезжаю как гость. Если мне что-то не нравится до степени невозможности, то я сижу дома. Например, мне настолько не понравилась Турция в мой последний приезд, что у меня нет желания туда снова приезжать. Это эрдоганщина, всеобщая исламизация страны, в XXI веке такого не должно быть.
В Украине в этом году я не был лишь из-за ковидных ограничений. Есть возможность их обходить, сделать себе поддельные сертификаты о прививке, но я считаю это неправильным. Как только появится возможность, поеду в любую секунду», – сказал Алексей Андронов.
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Источник — Sport24.ru
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Никакого официального, осмысленного участия России как страны или армии (и в стране, и в армии много тех, кто резко против) там нет, в отличие от Сирии. Это не оправдание, партизанщина его недостойна, это вопрос об определениях Осмысленно – это значит официально введены войска, их участие признано и одобрено властями. Этого нет“, – пишет Андронов.
А после выборов в Думу выяснилось, что там оппозиция не такая. Они всё равно за себя.
Никакого официального, осмысленного участия России как страны или армии (и в стране, и в армии много тех, кто резко против) там нет, в отличие от Сирии. Это не оправдание, партизанщина его недостойна, это вопрос об определениях Осмысленно – это значит официально введены войска, их участие признано и одобрено властями. Этого нет“, – пишет Андронов.
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