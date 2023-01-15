Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Российский комментатор шокирован суммой
Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в один из клубов АПЛ.
«Это, конечно, безумие. Платить так могут только в Англии. Мудрик - большой талант, но какие 100?
Будет интересно посмотреть. Но как бы его не «накрыло суммой», от которой у заплативших завышенные ожидания», – написал Андронов.
Ранее сообщалось, что Мудрик успешно прошел медобследование в «Челси» и сегодня будет представлен на «Стэмфорд Бридж».
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хотя я не верил, что это возможно.
Но если за Гакпо дают 50... а что Гакпо, достаточно заурядный игрок.
другое дело окупятся эти 100 млн или нет.
трансферная политика Челси по прежнему выглядит хаотичной.