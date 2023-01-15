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  4. Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 15:07 | Обновлено 15 января 2023, 15:18
3376
18

Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»

Российский комментатор шокирован суммой

15 января 2023, 15:07 | Обновлено 15 января 2023, 15:18
3376
18
Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в один из клубов АПЛ.

«Это, конечно, безумие. Платить так могут только в Англии. Мудрик - большой талант, но какие 100?

Будет интересно посмотреть. Но как бы его не «накрыло суммой», от которой у заплативших завышенные ожидания», – написал Андронов.

Ранее сообщалось, что Мудрик успешно прошел медобследование в «Челси» и сегодня будет представлен на «Стэмфорд Бридж».

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Алексей Андронов трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
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Комментарии 18
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Roman
якого хєра ви тягнете руских  сюди? поважаєте його думку?
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+9
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Gargantua
ну дали сейчас 100 значит стоит того. 
хотя я не верил, что это возможно.
Но если за Гакпо дают 50... а что Гакпо, достаточно заурядный игрок. 
другое дело окупятся эти 100 млн или нет. 
трансферная политика Челси по прежнему выглядит хаотичной.
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+6
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Макс Максов
Євро або фунтів, Алєксєй! Заздри мовчки краще... Вашим дерев'янним "ігрокам", такі числа навіть і не снилися!
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+2
dimando560
Льоша, сиди собі на болотах і не п**ди.
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+1
romanchik.8409
Куй железо пока горячо...Вот поэтому Циганков в Жирону бесплатно ушел..А Мудрик принёс деньги Шахтёру . Менеджмент решает.
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+1
DK1961
Леша прав - как всегда
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-8
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