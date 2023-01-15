Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в один из клубов АПЛ.



«Это, конечно, безумие. Платить так могут только в Англии. Мудрик - большой талант, но какие 100?



Будет интересно посмотреть. Но как бы его не «накрыло суммой», от которой у заплативших завышенные ожидания», – написал Андронов.



Ранее сообщалось, что Мудрик успешно прошел медобследование в «Челси» и сегодня будет представлен на «Стэмфорд Бридж».