Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 14:53 | Обновлено 15 января 2023, 14:55
5150
8

Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт

Украинца представят в воскресенье на «Стэмфорд Бридж»

15 января 2023, 14:53 | Обновлено 15 января 2023, 14:55
5150
8
Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик утром в воскресенье успешно прошел медосмотр в лондонском «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Также известно, что прямо сейчас Мудрик подписывает в штаб-квартире «Челси» контракт с лондонским клубом до 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».

«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.

По теме:
ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»
Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Шахтер поддержал хештег болельщиков Арсенала #FreeMudryk
трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Переход Цыганкова в Жирону – это просто куда-то уйти»
Футбол | 15 января 2023, 12:53 5
Йожеф САБО: «Переход Цыганкова в Жирону – это просто куда-то уйти»
Йожеф САБО: «Переход Цыганкова в Жирону – это просто куда-то уйти»

Специалист считает, что чемпионат Испании Виктору подходит

Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Бокс | 15 января 2023, 09:05 7
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»

Стороны договорились о поединке, который пройдет в мае

Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Футбол | 14.01.2023, 18:17
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Футбол | 15.01.2023, 04:30
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Футбол | 14.01.2023, 16:25
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
rus
Удачи
Ответить
+5
fifa2020
Головне щоб не вийшло як з коноплею і ярмолою, АПЛ не проста, тільки зіна в ній себе нормально почуває!)
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Alex196
Прекрасно дебютировал Фелеш но досадная красная карточка .Ломать ногу он никому точно не собирался 
Ответить
+2
musuk
  скільки ще буде "пустих" новин про перехід Мудрика куди небудь? Напишіть коли буде "офіційно". Публікуванням різних чуток, припущень, фантазій, сновидінь (чи де ви черпаєте стільки непотрібної інформоції) ви не тільки дратуєте читачів, а й  підриваєте залишки своєї репутації
Ответить
0
KIEWADIM
Интересно, когда дебют?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
13.01.2023, 17:27 10
Футбол
ФОТО. Новое преступление рашистов: ракета попала в многоэтажку в Днепре
ФОТО. Новое преступление рашистов: ракета попала в многоэтажку в Днепре
14.01.2023, 16:54 6
Война
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 18
Футбол
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
14.01.2023, 15:40 7
Бокс
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
15.01.2023, 11:10 1
Теннис
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
14.01.2023, 10:09 55
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
15.01.2023, 03:03 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности