Украина. Премьер лига15 января 2023, 14:53 | Обновлено 15 января 2023, 14:55
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Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Украинца представят в воскресенье на «Стэмфорд Бридж»
15 января 2023, 14:53 | Обновлено 15 января 2023, 14:55
5150
8
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик утром в воскресенье успешно прошел медосмотр в лондонском «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Также известно, что прямо сейчас Мудрик подписывает в штаб-квартире «Челси» контракт с лондонским клубом до 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».
«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.
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Комментарии 8
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Удачи
Головне щоб не вийшло як з коноплею і ярмолою, АПЛ не проста, тільки зіна в ній себе нормально почуває!)
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Прекрасно дебютировал Фелеш но досадная красная карточка .Ломать ногу он никому точно не собирался
скільки ще буде "пустих" новин про перехід Мудрика куди небудь? Напишіть коли буде "офіційно". Публікуванням різних чуток, припущень, фантазій, сновидінь (чи де ви черпаєте стільки непотрібної інформоції) ви не тільки дратуєте читачів, а й підриваєте залишки своєї репутації
Интересно, когда дебют?
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