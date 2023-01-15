Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик утром в воскресенье успешно прошел медосмотр в лондонском «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.



Также известно, что прямо сейчас Мудрик подписывает в штаб-квартире «Челси» контракт с лондонским клубом до 2030 года.



Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».



«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.