Шахтер поддержал хештег болельщиков Арсенала #FreeMudryk
Ждем официального объявления о состоявшемся трансфере в «Челси»
«Шахтер» в своем англоязычном твиттере опубликовал пост с намеком на завершение трансфера вингера Михаила Мудрика в «Челси».
«#FreeMudryk (отпустите Мудрика - ред.)», – сказано в сообщении.
Отметим, чтоєтот хэштег ранее создали фанаты «Арсенала». «Канониры» считались главным претендентом на 22-летнего украинца, сделав три официальных предложения. Но «Челси» в последний момент увел Мудрика из-под носа «Арсенала».
«Челси» планирует официально объявить о подписании Мудрика сегодня.
January 15, 2023
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