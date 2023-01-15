Шахтер поддержал хештег болельщиков Арсенала #FreeMudryk

«Шахтер» в своем англоязычном твиттере опубликовал пост с намеком на завершение трансфера вингера Михаила Мудрика в «Челси».



«#FreeMudryk (отпустите Мудрика - ред.)», – сказано в сообщении.



Отметим, чтоєтот хэштег ранее создали фанаты «Арсенала». «Канониры» считались главным претендентом на 22-летнего украинца, сделав три официальных предложения. Но «Челси» в последний момент увел Мудрика из-под носа «Арсенала».



«Челси» планирует официально объявить о подписании Мудрика сегодня.