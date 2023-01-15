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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 14:08 | Обновлено 15 января 2023, 14:11
874
2

Шахтер поддержал хештег болельщиков Арсенала #FreeMudryk

Ждем официального объявления о состоявшемся трансфере в «Челси»

15 января 2023, 14:08 | Обновлено 15 января 2023, 14:11
874
2
Шахтер поддержал хештег болельщиков Арсенала #FreeMudryk
Fabrizio Romano. Коллаж: Михаил Мудрик в футболке Челси

«Шахтер» в своем англоязычном твиттере опубликовал пост с намеком на завершение трансфера вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«#FreeMudryk (отпустите Мудрика - ред.)», – сказано в сообщении.

Отметим, чтоєтот хэштег ранее создали фанаты «Арсенала». «Канониры» считались главным претендентом на 22-летнего украинца, сделав три официальных предложения. Но «Челси» в последний момент увел Мудрика из-под носа «Арсенала».

«Челси» планирует официально объявить о подписании Мудрика сегодня.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Alex196
Получается что хозяева Мудрика хотели за него 100 млн а получат в случае подписания 100 деленное на 7 лет.Мне кажется они за 100 его спокойно отдали бы до конца жизни .главное это сейчас бабки 
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