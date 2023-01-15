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Англия
15 января 2023, 10:32 | Обновлено 15 января 2023, 10:33
740
2

Мудрик уже проходит медосмотр в Челси, затем контракт и прощание с Шахтером

Игрок сегодня может официально перебраться в новую команду

15 января 2023, 10:32 | Обновлено 15 января 2023, 10:33
740
2
Мудрик уже проходит медосмотр в Челси, затем контракт и прощание с Шахтером
УАФ. Михаил Мудрик

По информации СМИ, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик сейчас проходит медосмотр в «Челси». Лондонский клуб уже сегодня может объявить о подписании контракта.

Ранее сообщалось, что украинский клуб получит 100 миллионов евро, а Мудрик подпишет контракт до 2030 года. Такое длительное соглашение связано в том числе с тем, что Синим нужно уложиться в нормы финансового Fair Play.

Sky Sports сообщает, что Михаил после медосмотра и подписания контракта планирует вернуться в Турцию, где «Шахтер» проводит тренировочный сбор.

Украинец хочет попрощаться с партнерами и клубом, чтобы расстаться с командой, где он получил шанс показать себя, в хороших отношениях.

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Источник подтвердил, что у Мудрика и Поттера был телефонный разговор
трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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Tatiana Tam
Підкидаю ідеї для новин:
1. Мудрик прокинувся в Лондині.
2. Мудрик попісяв в Лондоні
3. Мудрик покакав в Лондоні (за обставинами).
4. Мудрик поснідав в Лондоні
5. Мудрик в Лондоні
6. Мудрик в Англії.
7. Мудрик в Великобританії
8. Мудрик на острові
9. Мудрик пообідав в Лондоні
10. Мудрик рухається Лондоном
11. Мудрик застряг у корку в Лондоні.
12. Мудрик під'їжджає до стадіону
13. Мудрик під'їхав до стадіону.
14. Мудрик переплутав стадіони і поїхав на Емірейтс
15. Мудрик знову в корку
16. Мудрик попісяв другий раз.............
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+4
Хосе Карерас
100млн.це все ж абсолютний рекорд для України.Половина обласних центрів в Україні (2021р до війни)річний бюджет мали менше ніж те що отримав Шахтар за одну людину.От такий бідний футбол виявляється))
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0
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