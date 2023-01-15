Мудрик уже проходит медосмотр в Челси, затем контракт и прощание с Шахтером
Игрок сегодня может официально перебраться в новую команду
По информации СМИ, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик сейчас проходит медосмотр в «Челси». Лондонский клуб уже сегодня может объявить о подписании контракта.
Ранее сообщалось, что украинский клуб получит 100 миллионов евро, а Мудрик подпишет контракт до 2030 года. Такое длительное соглашение связано в том числе с тем, что Синим нужно уложиться в нормы финансового Fair Play.
Sky Sports сообщает, что Михаил после медосмотра и подписания контракта планирует вернуться в Турцию, где «Шахтер» проводит тренировочный сбор.
Украинец хочет попрощаться с партнерами и клубом, чтобы расстаться с командой, где он получил шанс показать себя, в хороших отношениях.
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