На российском телеканале сборную Англии обозвали наглосаксами

Один из российских телеканалов сделал сюжет об истории противостояний сборных Англии и США на чемпионатах мира, по ходу которого англичан дважды назвали «наглосаксами».

На этот эпизод отреагировал комментатор Алексей Андронов, который был неприятно удивлен данной ситуацией.

«Просто днище, абсолютное. Профессиональное. Личностное. Человеческое. Какое счастье все же, что я 6 лет там не служу, а 4 – почти никогда не смотрю (редко, в баре).

И ведь главное – почти никому не стыдно. Ели один хлеб, комментировали из одних студий. Где стоит тот деревенский сортир, откуда нарядная медийщица выкапывает этих говорящих червей?», – написал Андронов в своем телеграм-канале.