Российский комментатор рассказал, почему Улье не возглавил Динамо

У французского тренера были слишком высокие требования

  • 17.09.2021 15:38
  • 470 просмотров
  • 1 комментарий
Российский комментатор рассказал, почему Улье не возглавил Динамо
© YouTube. Алексей Андронов

Известный российский комментатор и болельщик «Динамо» Киев Алексей Андронов рассказал о том, почему в 2007 году Жерар Улье не стал главным тренером «Динамо»:

«В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».

Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду».

На прошлой неделе Андронов поссорился со своим коллегой во время эфира.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 17.09.2021 15:42
    0
    А с виват королем прокатило как-то все это
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