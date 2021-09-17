Российский комментатор рассказал, почему Улье не возглавил Динамо

Известный российский комментатор и болельщик «Динамо» Киев Алексей Андронов рассказал о том, почему в 2007 году Жерар Улье не стал главным тренером «Динамо»:

«В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».

Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду».

На прошлой неделе Андронов поссорился со своим коллегой во время эфира.