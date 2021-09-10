Ты пьян, идиот. Российский комментатор в эфире кинул кепку и послал коллегу

В эфире российского футбольного шоу «Андронов vs Шмурнов» произошел скандал. Комментатор Александр Шмурнов устроил настоящий дебош в студии, после которого программа будет закрыта.

В споре с Алексеем Андроновым у Александра Шмурнова нервы откровенно сдали. Во время спора о сборной России Шмурнов бросил свою кепку в сидящего прямо напротив него комментатора, после чего начал оскорблять коллегу. Александр собрал свои вещи и ушел из эфира, пообещав больше никогда не общаться с Андроновым.

Александр Шмурнов: «По-моему, ты пьян немного. Люди в таком состоянии заговариваются. Мне не надо объяснять твой идиотизм, Леша. Я все сказал. Леш, на самом деле это последняя передача. Пошел на х**. Последняя передача. Ты своей «весной-осенью» просто достал меня. Не надо про Швецию говорить, потому что ты дебил. Потому что дело не в этом, а в том, что у нас все воруют. Я с тобой больше работать не буду. Это последняя передача. Твоя «весна-осень» идет полным макаром на х**. Ты ни одного моего аргумента не слушаешь, как идиот. Пошел на х**».