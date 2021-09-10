Ты пьян, идиот. Российский комментатор в эфире кинул кепку и послал коллегу

Александр Шмурнов устроил дебош в студии в общении с Алексеем Андроновым

  • 10.09.2021 16:45
  • 2965 просмотров
  • 7 комментариев
Ты пьян, идиот. Российский комментатор в эфире кинул кепку и послал коллегу
© YouTube. Андронов и Шмурнов

В эфире российского футбольного шоу «Андронов vs Шмурнов» произошел скандал. Комментатор Александр Шмурнов устроил настоящий дебош в студии, после которого программа будет закрыта.

В споре с Алексеем Андроновым у Александра Шмурнова нервы откровенно сдали. Во время спора о сборной России Шмурнов бросил свою кепку в сидящего прямо напротив него комментатора, после чего начал оскорблять коллегу. Александр собрал свои вещи и ушел из эфира, пообещав больше никогда не общаться с Андроновым.

Александр Шмурнов: «По-моему, ты пьян немного. Люди в таком состоянии заговариваются. Мне не надо объяснять твой идиотизм, Леша. Я все сказал. Леш, на самом деле это последняя передача. Пошел на х**. Последняя передача. Ты своей «весной-осенью» просто достал меня. Не надо про Швецию говорить, потому что ты дебил. Потому что дело не в этом, а в том, что у нас все воруют. Я с тобой больше работать не буду. Это последняя передача. Твоя «весна-осень» идет полным макаром на х**. Ты ни одного моего аргумента не слушаешь, как идиот. Пошел на х**».

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 10.09.2021 17:37
    0
    Яка країна - такий й футбол, який футбол- такі й експерти.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 10.09.2021 17:31
    0
    Это где же такое у нас смотрят? В YouTube! Так это надо спецом себя заставить ЭТО найти и созерцать.))
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    CheMP
    CheMP, 10.09.2021 17:23
    -3
    да Андронов алканавт ещё тот,с заявкой на либерала,а это уже цирк полнейший,особенно если учесть конкретную позицию в дистанции к заднице Суркисов лица так что и не удивительно,что своим тупым нахрапом по поводу сборной РФ выдавил из Шмурнова ответную реакцию. он этого ждал и хотел. вся либерастическая общественность на территории бывшего СССРа в восторге,Андронов лыбится
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 10.09.2021 17:21
    +1
    у некоторых мокшан рвет крышу на фоне "успехов" их команды))
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 10.09.2021 17:08
    +1
    А это за бомж не мытый, не брытый не стриженый
    Какая страна такой и експерт
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 10.09.2021 17:00
    +3
    уровень аналитики зашкалил
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 10.09.2021 16:55
    +3
    Два алкаша, если честно, повздорили...
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