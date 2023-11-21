Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Российский комментатор возмущен решением арбитра в матче между Украиной и Италией
Российский комментатор Алексей Андронов, известный своей проукраинской позицией, прокомментировал эпизод с вероятным пенальти на последних секундах матча между Украиной и Италией, когда арбитр не дал свисток после нарушения Кристанте против Мудрика.
«Не могу понять, как это не пенальти… – написал Андронов в своем телеграм-канале. – Да, Мудрик «усиливает». Но фола это не отменяет. Спросил коллегу, экс-арбитра ФИФА Сергея Лапочкина. Его ответ: «Посмотрел этот момент и офигел. Конечно, пенальти. Мудрик сыграл в мяч, а защитник поставил подножку. И не важно, что контакт минимален и украинец картинно упал. Это фол!!!» Знаете, VAR/AVAR/х*яр… но когда такое видишь… вспоминается фраза: «Ну вот дадут вам микроскоп – что вы делать будете? Гвозди им забивать?».
Напомним, что ранее тот же российский журналист удивлялся, почему «Челси» выложил 100 миллионов за переход Михаила Мудрика из «Шахтера».
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