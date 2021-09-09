Капитан Альянса: «Никаких задолженностей нет»

Вячеслав Поднебенный – о ситуации в клубе

  • 09.09.2021 07:18
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Капитан Альянса: «Никаких задолженностей нет»
© ФК Альянс. Вячеслав Поднебенный

Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный поделился своим мнением о матче с «Кривбассом» и рассказал о ситуации в клубе.

Напомним, что в поединке седьмого тура липоводолинская команда обыграла «Кривбасс» со счетом 2:1. Подопечные Геннадия Приходько потерпели первое поражение в текущем сезоне.

«Понимали, что «Кривбасс» - хорошая команда, которая ставит перед собой задачу повышения в классе. Знали, за счет чего можем создавать моменты у ворот соперника. Самое главное - было быть внимательными при стандартах, потому что «Кривбасс» - команда атлетичная, физически крепкая и имеет в своем составе высокорослых игроков. Понимали, что будет много единоборств и нам нужно будет не проиграть борьбу. Ну а в атаке мы создали моменты, два из которых реализовали.

Разбирали «Кривбасс» и хорошо понимали, как ведет свою игру соперник. Команда имеет в своем составе квалифицированных исполнителей и знали, что игра будет тяжелой. Таковой она и вышла и вдвойне приятней, что нам удалось победить.

Ситуация в нашей команде стабильная. Задолженностей перед нами никаких нет. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу».

В текущем сезоне Первой лиги 33-летний Поднебенный в составе «Альянса» провел шесть матчей и забил один мяч.

Команда Юрия Ярошенко занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре Первой лиги «Альянс» сыграет на выезде с тернопольской «Нивой». Матч состоится 13 сентября и начнется в 18:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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