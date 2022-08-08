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Украина. Первая лига
08 августа 2022, 11:54 | Обновлено 08 августа 2022, 12:15
224
0

Александр ЛЕБЕДЕНКО: «Приоритетом была игра в Украине»

Новичок «Вереса» рассказал о своем переходе в новый клуб

08 августа 2022, 11:54 | Обновлено 08 августа 2022, 12:15
224
0
Александр ЛЕБЕДЕНКО: «Приоритетом была игра в Украине»
Instagram. Александр Лебеденко

Новичок ровенского «Вереса» Александр Лебеденко рассказал о своем переезде в Ровно и ожиданиях от нового сезона:

«Много слышал о «Вересе» Дважды играл против этого клуба в сезоне 2020-2021, когда «Верес» и «Альянс» были соперниками в Первой лиге. Игра «Вереса» тогда создавала приятное впечатление.

Моему переезду в Ровно в целом поспособствовали многие факторы. Скажу только, что сразу согласился на предложение. У меня были также предложения от зарубежных клубов, но приоритетом для меня была игра в Украине.

Что касается надежд от предстоящего сезона - то, конечно, хотелось бы побольше побед. Буду прилагать максимум усилий для этого».

Александр Лебеденко стал седьмым новичком клуба. В прошлом сезоне Александр выступал за «Альянс». За клуб из Сум Лебеденко провел 18 матчей и забил 1 гол. 

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