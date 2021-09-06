Альянс – Кривбасс – 2:1. Первое поражение Кривого Рога. Видео голов и обзор

6 сентября прошел поединок 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Альянс» Липовая Долина – «Кривбасс» Кривой Рог – 2:1.
Голы: Сергей Загинайлов, 5, Николай Агапов 72 – Роман Дебелко, 77 (пен).
События матча
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роман Дебелко (Кривбасс).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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