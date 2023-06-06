Он работал в Альянсе. Стало известно, кто возглавит винницкую Ниву

Винницкую «Ниву», команду Второй лиги, скорее всего, возглавит Юрий Ярошенко, информирует журналист Дмитрий Венков.

Последним местом его работы был «Альянс» Липовая Долина в сезоне 21/22.

Еще одним кандидатом на должность наставника Нивы был Денис Хомутов, который возглавляет академию «Черноморца».

Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу.

Президент клуба Артур Загорулько заявил, что с нового сезона «Нива» будет играть на новом стадионе, а про нового тренера отметил: «Через две недели объявим имя нового тренера, которого я знаю долгое время».