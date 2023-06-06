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Украина. Вторая лига
06 июня 2023, 00:41 | Обновлено 06 июня 2023, 00:46
259
0

Он работал в Альянсе. Стало известно, кто возглавит винницкую Ниву

Скорее всего, Юрий Ярошенко станет главным тренером команды Второй лиги

06 июня 2023, 00:41 | Обновлено 06 июня 2023, 00:46
259
0
Он работал в Альянсе. Стало известно, кто возглавит винницкую Ниву
ФК Альянс. Юрий Ярошенко

Винницкую «Ниву», команду Второй лиги, скорее всего, возглавит Юрий Ярошенко, информирует журналист Дмитрий Венков.

Последним местом его работы был «Альянс» Липовая Долина в сезоне 21/22.

Еще одним кандидатом на должность наставника Нивы был Денис Хомутов, который возглавляет академию «Черноморца».

Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу.

Президент клуба Артур Загорулько заявил, что с нового сезона «Нива» будет играть на новом стадионе, а про нового тренера отметил: «Через две недели объявим имя нового тренера, которого я знаю долгое время».

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Нива Винница Юрий Ярошенко назначение тренера Черноморец Одесса Альянс Липовая Долина Денис Хомутов Дмитрий Венков
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