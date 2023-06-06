Он работал в Альянсе. Стало известно, кто возглавит винницкую Ниву
Скорее всего, Юрий Ярошенко станет главным тренером команды Второй лиги
Винницкую «Ниву», команду Второй лиги, скорее всего, возглавит Юрий Ярошенко, информирует журналист Дмитрий Венков.
Последним местом его работы был «Альянс» Липовая Долина в сезоне 21/22.
Еще одним кандидатом на должность наставника Нивы был Денис Хомутов, который возглавляет академию «Черноморца».
Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу.
Президент клуба Артур Загорулько заявил, что с нового сезона «Нива» будет играть на новом стадионе, а про нового тренера отметил: «Через две недели объявим имя нового тренера, которого я знаю долгое время».
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