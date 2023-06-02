ЗАГОРУЛЬКО: «С сентября винницкая Нива будет играть на новом стадионе»

Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько оценил сезон для клуба, рассказал о смене тренера, а также об инфраструктуре в городе:

‐ Артур, есть информация, что вы не продлеваете контракт с Остапенко, но он остается работать в структуре клуба. Вы можете прокомментировать эту информацию?

– Отмечу, что Олег Владимирович много поработал в течение этого сезона. После 24 февраля пришлось собирать команду с нуля. Он принял эти вызовы и начал работать. Тренер делал все для того, чтобы Нива прогрессировала. Перед началом второй части сезона поставили задачу финишировать на втором месте с учетом турнирной ситуации, и у нас произошло определенное усиление. К сожалению, нам немного не хватило. Я не могу говорить, что мы уволили тренера из-за того, что он не выполнил задание. Просто поняли, что пора провести определенные изменения в команде. Остапенко будет работать в следующем сезоне тренером вратарей. Через две недели объявим имя нового тренера, которого я знаю долгое время.

– Вы выиграли гонку бомбардиров, реализовав пять пенальти. Ваш опыт помогает при выполнении 11-метровых?

– Все равно волнение присутствует, и от него никуда не деться. К сожалению, не смог забить два пенальти. Счастлив, что стал самым лучшим бомбардиром чемпионата. Хочу поблагодарить партнеров по команде. Играла ли команда на меня? Думаю, что да, и помогали забивать.

– Поздравили Вадима Страшкевича с его дебютным голом за Ниву?

– Наконец-то Вадим отличился, и все выдохнули с облегчением. В следующем сезоне он должен прогрессировать и забивать больше. Он умеет это делать.

– Учитывая уровень игры, Нива заслуживала повышения в классе?

– Не могу сразу ответить на этот вопрос, ведь есть много нюансов. Для Первой лиги нам нужно было существенно усиливаться. Считаю, что за весь сезон мы смогли добиться прогресса. Если не финишировали другими, значит не были достойны этого. К сожалению, у Хуста лучше разница мячей. Значит, нужно еще больше работать.

Отмечу прогресс ПФЛ. Это касается медиа, ведь все матчи были собраны на одном канале, имели возможность анализировать соперника. Да и в целом Лига хорошо поработала, это касается других аспектов ее жизнедеятельности.

– Есть ли какие-либо изменения в клубной инфраструктуре?

– Приглашаем всех желающих поехать и посмотреть на процесс строительства базы, чтобы не возникало лишних вопросов. Расстояние от стадиона до базы можно преодолеть примерно за семь минут. Сейчас работаем над дренажной системой, прокладываем коммуникации. Работы по строительству административных сооружений выполнены на 65%. В первую очередь строим раздевалки, кабинеты, мини-тренажерный зал, душевые, а также три поля. Пока поля у нас будут с искусственным покрытием.

– Зимой вы подписали бразильца. Можно ли ждать еще легионеров в команде?

– Считаю, что Гильерме за весеннюю часть сезона добился прогресса. Если будет работать так и дальше, то останется в команде и будет играть. Что касается новичков, то все будет решать тренер. Наверняка, новый тренер к нам присоединится с новыми футболистами. Сейчас уже пять игроков перезаключили контракты с клубом. Возможно, два-три футболиста из основной обоймы могут покинуть команду. Арендованный Евгений Костюк возвращается в расположение Колоса.

– Если бы смогли повыситься в классе, то клуб был бы к этому готов?

– Это очень сложный вопрос, но такую задачу мы ставили. Сделали бы все для того, чтобы достойно играть в Первой лиге. Отмечу, что планируем уже в сентябре играть на новом стадионе, а до того на Центральном городском стадионе.