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Украина. Первая лига
06 июня 2023, 22:43 | Обновлено 06 июня 2023, 22:58
912
0

Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию

«Виктория» из Сумской области собирается заявиться в Первую лигу 2023/24

06 июня 2023, 22:43 | Обновлено 06 июня 2023, 22:58
912
0
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
СК Чайка. Анатолий Бессмертный

Экс-главный тренер ФК «Львов» Анатолий Бессмертный возглавит клуб «Виктория» из Сумской области, который в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, Бессмертный в телефонном разговоре ему сообщил, что ФК «Львов» прекратит свое существование.

Бессмертный до начала полномасштабной войны рф против Украины возглавлял «Альянс» Липовая Долина, клуб Первой лиги, у которого было запланировано объединение с клубом Второй лиги «Виктория» Николаевка.

Оба коллектива пропустили текущую кампанию, однако «Виктория» собирается заявиться в Первую лигу на сезон 2023/24.

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Львов Анатолий Бессмертный ликвидация назначение тренера отставка Виктория Николаевка Альянс Липовая Долина Дмитрий Венков
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