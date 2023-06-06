Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
«Виктория» из Сумской области собирается заявиться в Первую лигу 2023/24
Экс-главный тренер ФК «Львов» Анатолий Бессмертный возглавит клуб «Виктория» из Сумской области, который в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.
Как сообщает журналист Дмитрий Венков, Бессмертный в телефонном разговоре ему сообщил, что ФК «Львов» прекратит свое существование.
Бессмертный до начала полномасштабной войны рф против Украины возглавлял «Альянс» Липовая Долина, клуб Первой лиги, у которого было запланировано объединение с клубом Второй лиги «Виктория» Николаевка.
Оба коллектива пропустили текущую кампанию, однако «Виктория» собирается заявиться в Первую лигу на сезон 2023/24.
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