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  4. Из Второй лиги в Первую. Клуб из Сумской области возобновит выступления
Украина. Первая лига
06 июня 2023, 21:18 |
851
0

Из Второй лиги в Первую. Клуб из Сумской области возобновит выступления

ФК Виктория сыграет во втором по силе дивизионе Украины в сезоне 2023/24

06 июня 2023, 21:18 |
851
0
Из Второй лиги в Первую. Клуб из Сумской области возобновит выступления
ФК Виктория

Футбольный клуб «Виктория» из поселка городского типа Николаевка из Сумкой области возобновит выступления в сезоне 2023/24.

«ФК Виктория возвращается в Первую футбольную лигу! После года отсутствия из-за российской агрессии команда готова снова засиять на зеленом поле.

Мы все живем в условиях войны с ее вызовами и сложностями. Но рвение и вера в победу никуда не исчезли. Сейчас команда возвращается с желанием показать всем свою силу и преданность футболу», – говорится в заявление клуба.

В прошлом году «Виктория» объединилась с «Альянсом» в одну структуру. В не доигранном из-за полномасштабной российской агрессии сезоне 2021/22 «Виктория» была 10-й во Второй лиге группы В.

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ФК Виктория Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины российско-украинская война
Источник Sport.ua
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