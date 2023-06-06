Из Второй лиги в Первую. Клуб из Сумской области возобновит выступления
ФК Виктория сыграет во втором по силе дивизионе Украины в сезоне 2023/24
Футбольный клуб «Виктория» из поселка городского типа Николаевка из Сумкой области возобновит выступления в сезоне 2023/24.
«ФК Виктория возвращается в Первую футбольную лигу! После года отсутствия из-за российской агрессии команда готова снова засиять на зеленом поле.
Мы все живем в условиях войны с ее вызовами и сложностями. Но рвение и вера в победу никуда не исчезли. Сейчас команда возвращается с желанием показать всем свою силу и преданность футболу», – говорится в заявление клуба.
В прошлом году «Виктория» объединилась с «Альянсом» в одну структуру. В не доигранном из-за полномасштабной российской агрессии сезоне 2021/22 «Виктория» была 10-й во Второй лиге группы В.
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