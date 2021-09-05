Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга US Open

  • 05.09.2021 16:13
  • 331 просмотр
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступление на Открытом чемпионате США по теннису. 
 
В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA). Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву. 

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Халеп
1-й круг   Марино (6-2 6-3) №175 WTA      Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA
2-й круг  Масарова (6-2 7-5) №231 WTA   Кучова (6-3 6-1) №111 WTA
3-й круг  Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA  Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA

Ранее девушки сыграли между собой десять матчей, счет ничейный.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анжелик Кербер из Германии (№13 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 05.09.2021 16:37
    0
    Симона, девушка моей мечты
    Симона, королева красоты
    Она прекрасна как морской рассвет
    На целом побережье лучше девушки нет... (с)
    Но мы верим в Элину.
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