Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступление на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA). Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Халеп
|1-й круг
|Марино (6-2 6-3) №175 WTA
|Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA
|2-й круг
|Масарова (6-2 7-5) №231 WTA
|Кучова (6-3 6-1) №111 WTA
|3-й круг
|Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA
|Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA
Ранее девушки сыграли между собой десять матчей, счет ничейный.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анжелик Кербер из Германии (№13 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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Симона, королева красоты
Она прекрасна как морской рассвет
На целом побережье лучше девушки нет... (с)
Но мы верим в Элину.
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