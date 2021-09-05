Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступление на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA). Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Халеп 1-й круг Марино (6-2 6-3) №175 WTA Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA 2-й круг Масарова (6-2 7-5) №231 WTA Кучова (6-3 6-1) №111 WTA 3-й круг Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA

Ранее девушки сыграли между собой десять матчей, счет ничейный.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анжелик Кербер из Германии (№13 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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