Элина Свитолина – Симона Халеп. Прогноз и анонс матча 1/8 финала US Open

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA).
Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $160 тысяч в дополнение к $265,000, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 780 очков за полуфинал образца 2019 года, к этому моменту уже удалось сохранить 240 рейтинговых баллов. У Халеп по очкам все идет в плюс.
Украинка в четвертый раз подряд проходит во вторую неделю американского мейджора, но только раз побеждала в 1/8 финала. Румынка играла здесь в полуфинале в 2015-м, в следующем сезоне дошла до 1/4 финала, после чего пять лет не могла пробиться дальше второго круга (в 2020-м не участвовала).
Соперница
Халеп в представлении практически не нуждается, но можно вспомнить ключевые факты. Симона дважды выигрывала турниры Большого Шлема, но ни разу не побеждала на харде (один финал). 64 недели провела в статусе первой ракетки мира, что является 11-м показателем в истории. К примеру, это столько же, как у Марии Шараповой, Ким Клейстерс, Винус Уильямс и Аны Иванович вместе взятых. До второй недели августа румынская теннисистка семь лет подряд находилась в первой десятке мирового рейтинга, но из-за травмы, полученной в мае на соревнованиях в Риме, вынуждена была пропустить Ролан Гаррос, Уимблдон и многие другие турниры, из-за чего выпала из топ-10.
Вернулась на корт экс-первая ракетка в Монреале, где в стартовой встрече уступила Даниэль Коллинс из США. В Цинциннати Халеп добыла первую победу, но снялась перед матчем второго круга. На US Open жребий в который раз выдал ей максимально неприятную соперницу в первом раунде, но с Камиллой Джорджи, которая ранее сенсационно победила в Монреале, удалось справиться в двух сетах. Хотя стоит отметить, что после самого большого триумфа в карьере итальянка пока проиграла оба своих поединка. Во втором круге Симона легко разобралась со словачкой Кристиной Кучовой, а в третьем одержала фирменную победу в трех сетах над мощной и опасной Еленой Рыбакиной.
Халеп является одной из лучших теннисисток на приеме, в скорости перемещения по корту равных ей практически не наблюдается. Главные успехи пришли после отказа от более защитного стиля игры. Симона часто играет в контратаке, особенно хороши у нее удары по линии.
Матчи между собой
Ранее теннисистки провели 10 матчей (5-5). Чаще Элина встречалась лишь с Анжелик Кербер (15), Гарбинье Мугурусой (13) и Петрой Квитовой (11). Румынка нанесла украинке, вероятно, самое болезненное поражение в карьере, когда смогла отыграться со счета 3:6, 1:5 (плюс матчбол на тай-брейке) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017. Также Халеп деклассировала Свитолину в полуфинале Уимблдона-2019. Но и у Элины были знаковые победы над Симоной. Это и два финала в Риме, и две победы в рамках Итоговых турниров. Но на ТБШ пока имеем 0:2. Если вспомнить матчи Свитолиной против игроков топ-20 на Шлемах, то там статистика также не очень приятная - 5 побед в 23 матчах. Пора бы эту ситуацию понемногу исправлять.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Халеп
|1-й круг
|Марино (6-2 6-3) №175 WTA
|Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA
|2-й круг
|Масарова (6-2 7-5) №231 WTA
|Кучова (6-3 6-1) №111 WTA
|3-й круг
|Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA
|Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Халеп
|% выигранных геймов
|64.9
|59.2
|средний рейтинг соперниц
|144.3
|55.7
|выиграно очков на подаче, %
|76.1
|61.2
|эйсы/гейм
|0.16
|0.11
|двойные ошибки/гейм
|0.05
|0.14
|% первой подачи
|72.3
|59.1
|выиграно очков на первой подаче, %
|78.6
|71.4
|выиграно очков на второй подаче, %
|69.8
|46.4
|выиграно очков на приеме, %
|45.5
|46.9
|виннерсы/гейм
|1.07
|0.8
|невынужденные ошибки/гейм
|0.54
|0.99
|реализация брейкпоинтов, %
|35.7
|65.2
|выходы к сетке/гейм
|0.65
|0.3
|успешные выходы к сетке, %
|81.1
|71.4
Прогноз
Посреди недавнего турнира в Чикаго Элина внезапно снова стала показывать игру высочайшего мирового уровня. Как и почему это случилось – сказать невозможно. Но сейчас у нее отпало очень много причин, из-за которых стоит лишний раз переживать. Свадьба состоялась, медаль на Олимпийских играх завоевана. Остались две конкретные цели в карьере: статус первой ракетки и победа на турнире Большого Шлема.
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Жребий в первых двух раундах позволил не особо напрягаться, с нынешним уровнем игры украинки у квалифаерок не было видимых шансов. В третьем раунде удалось провести практическую идеальную игру против Касаткиной, которая сейчас хоть и в отличной форме, но сама справиться с такой Свитолиной не может, нужна помощь от соперницы. А вот Халеп хоть и не на пике, но очень голодна к победам.
Букмекеры перед матчем не могут определиться с фавориткой, котировки на обеих спортсменок равнозначные. Но по опыту прошлых выступлений понятно, что у Элины есть только один рабочий вариант для победы: уверенный старт, игра первым номером и победа в двух сетах. В трех партиях обыграть Халеп малореально даже в такой отличной форме. На Шлемах румынка выиграла 14 из 17 последних трехсетовиков, поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик.
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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Попри свій звичний песимізм, сьогодні я теж вважаю Еліну фаворитом.
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