Элина Свитолина – Симона Халеп. Прогноз и анонс матча 1/8 финала US Open

Одиннадцатая очная встреча, которая очень важна для обеих теннисисток

  • 05.09.2021 14:20
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  • 4 комментария
Элина Свитолина – Симона Халеп. Прогноз и анонс матча 1/8 финала US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA). 
 
Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $160 тысяч в дополнение к $265,000, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 780 очков за полуфинал образца 2019 года, к этому моменту уже удалось сохранить 240 рейтинговых баллов. У Халеп по очкам все идет в плюс.
 
Украинка в четвертый раз подряд проходит во вторую неделю американского мейджора, но только раз побеждала в 1/8 финала. Румынка играла здесь в полуфинале в 2015-м, в следующем сезоне дошла до 1/4 финала, после чего пять лет не могла пробиться дальше второго круга (в 2020-м не участвовала).
 
Соперница
 
Халеп в представлении практически не нуждается, но можно вспомнить ключевые факты. Симона дважды выигрывала турниры Большого Шлема, но ни разу не побеждала на харде (один финал). 64 недели провела в статусе первой ракетки мира, что является 11-м показателем в истории. К примеру, это столько же, как у Марии Шараповой, Ким Клейстерс, Винус Уильямс и Аны Иванович вместе взятых. До второй недели августа румынская теннисистка семь лет подряд находилась в первой десятке мирового рейтинга, но из-за травмы, полученной в мае на соревнованиях в Риме, вынуждена была пропустить Ролан Гаррос, Уимблдон и многие другие турниры, из-за чего выпала из топ-10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Вернулась на корт экс-первая ракетка в Монреале, где в стартовой встрече уступила Даниэль Коллинс из США. В Цинциннати Халеп добыла первую победу, но снялась перед матчем второго круга. На US Open жребий в который раз выдал ей максимально неприятную соперницу в первом раунде, но с Камиллой Джорджи, которая ранее сенсационно победила в Монреале, удалось справиться в двух сетах. Хотя стоит отметить, что после самого большого триумфа в карьере итальянка пока проиграла оба своих поединка. Во втором круге Симона легко разобралась со словачкой Кристиной Кучовой, а в третьем одержала фирменную победу в трех сетах над мощной и опасной Еленой Рыбакиной.
 
Халеп является одной из лучших теннисисток на приеме, в скорости перемещения по корту равных ей практически не наблюдается. Главные успехи пришли после отказа от более защитного стиля игры. Симона часто играет в контратаке, особенно хороши у нее удары по линии. 
 
Матчи между собой
 
Ранее теннисистки провели 10 матчей (5-5). Чаще Элина встречалась лишь с Анжелик Кербер (15), Гарбинье Мугурусой (13) и Петрой Квитовой (11). Румынка нанесла украинке, вероятно, самое болезненное поражение в карьере, когда смогла отыграться со счета 3:6, 1:5 (плюс матчбол на тай-брейке) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017. Также Халеп деклассировала Свитолину в полуфинале Уимблдона-2019. Но и у Элины были знаковые победы над Симоной. Это и два финала в Риме, и две победы в рамках Итоговых турниров. Но на ТБШ пока имеем 0:2. Если вспомнить матчи Свитолиной против игроков топ-20 на Шлемах, то там статистика также не очень приятная - 5 побед в 23 матчах. Пора бы эту ситуацию понемногу исправлять.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Халеп
1-й круг   Марино (6-2 6-3) №175 WTA      Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA
2-й круг  Масарова (6-2 7-5) №231 WTA   Кучова (6-3 6-1) №111 WTA
3-й круг  Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA  Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA

Статистика на турнире
 
   Свитолина  Халеп
% выигранных геймов 64.9 59.2
средний рейтинг соперниц 144.3 55.7
выиграно очков на подаче, % 76.1 61.2
эйсы/гейм 0.16 0.11
двойные ошибки/гейм 0.05 0.14
% первой подачи 72.3 59.1
выиграно очков на первой подаче, % 78.6 71.4
выиграно очков на второй подаче, % 69.8 46.4
выиграно очков на приеме, % 45.5 46.9
виннерсы/гейм 1.07 0.8
невынужденные ошибки/гейм 0.54 0.99
реализация брейкпоинтов, % 35.7 65.2
выходы к сетке/гейм 0.65 0.3
успешные выходы к сетке, % 81.1 71.4

Прогноз
 
Посреди недавнего турнира в Чикаго Элина внезапно снова стала показывать игру высочайшего мирового уровня. Как и почему это случилось – сказать невозможно. Но сейчас у нее отпало очень много причин, из-за которых стоит лишний раз переживать. Свадьба состоялась, медаль на Олимпийских играх завоевана. Остались две конкретные цели в карьере: статус первой ракетки и победа на турнире Большого Шлема. 


Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
 
Жребий в первых двух раундах позволил не особо напрягаться, с нынешним уровнем игры украинки у квалифаерок не было видимых шансов. В третьем раунде удалось провести практическую идеальную игру против Касаткиной, которая сейчас хоть и в отличной форме, но сама справиться с такой Свитолиной не может, нужна помощь от соперницы. А вот Халеп хоть и не на пике, но очень голодна к победам.
 
Букмекеры перед матчем не могут определиться с фавориткой, котировки на обеих спортсменок равнозначные. Но по опыту прошлых выступлений понятно, что у Элины есть только один рабочий вариант для победы: уверенный старт, игра первым номером и победа в двух сетах. В трех партиях обыграть Халеп малореально даже в такой отличной форме. На Шлемах румынка выиграла 14 из 17 последних трехсетовиков, поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик. 

Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sviatoslav Kudelych
    online
    Sviatoslav Kudelych, 05.09.2021 14:56
    0
    По швидкості переміщення кортом Еліна точно не гірша.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 05.09.2021 14:52
    +1
    Додати фактично нічого. Головним для Еліни буде зберегти свій стан і настрій першого тижня. Якщо вдасться, нинішня Халеп її не зупинить. Але пам'ятаємо стату Еліни на Шоломах проти топ-20 і сподіваємося, що вчорашній валідольний матч Монфіса не забрав у неї надто багато емоцій.
    Попри свій звичний песимізм, сьогодні я теж вважаю Еліну фаворитом.
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    Shchebet
    Shchebet, 05.09.2021 14:49
    0
    Пусть Элине повезет!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.09.2021 14:39
    0
    Два дружбана)))
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