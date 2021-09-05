Элина Свитолина – Симона Халеп. Прогноз и анонс матча 1/8 финала US Open

Пятого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/8 финала 26-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№13 WTA).



Встреча пройдет на центральной арене турнира и начнется в 19:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $160 тысяч в дополнение к $265,000, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 780 очков за полуфинал образца 2019 года, к этому моменту уже удалось сохранить 240 рейтинговых баллов. У Халеп по очкам все идет в плюс.



Украинка в четвертый раз подряд проходит во вторую неделю американского мейджора, но только раз побеждала в 1/8 финала. Румынка играла здесь в полуфинале в 2015-м, в следующем сезоне дошла до 1/4 финала, после чего пять лет не могла пробиться дальше второго круга (в 2020-м не участвовала).



Соперница



Халеп в представлении практически не нуждается, но можно вспомнить ключевые факты. Симона дважды выигрывала турниры Большого Шлема, но ни разу не побеждала на харде (один финал). 64 недели провела в статусе первой ракетки мира, что является 11-м показателем в истории. К примеру, это столько же, как у Марии Шараповой, Ким Клейстерс, Винус Уильямс и Аны Иванович вместе взятых. До второй недели августа румынская теннисистка семь лет подряд находилась в первой десятке мирового рейтинга, но из-за травмы, полученной в мае на соревнованиях в Риме, вынуждена была пропустить Ролан Гаррос, Уимблдон и многие другие турниры, из-за чего выпала из топ-10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Вернулась на корт экс-первая ракетка в Монреале, где в стартовой встрече уступила Даниэль Коллинс из США. В Цинциннати Халеп добыла первую победу, но снялась перед матчем второго круга. На US Open жребий в который раз выдал ей максимально неприятную соперницу в первом раунде, но с Камиллой Джорджи, которая ранее сенсационно победила в Монреале, удалось справиться в двух сетах. Хотя стоит отметить, что после самого большого триумфа в карьере итальянка пока проиграла оба своих поединка. Во втором круге Симона легко разобралась со словачкой Кристиной Кучовой, а в третьем одержала фирменную победу в трех сетах над мощной и опасной Еленой Рыбакиной.



Халеп является одной из лучших теннисисток на приеме, в скорости перемещения по корту равных ей практически не наблюдается. Главные успехи пришли после отказа от более защитного стиля игры. Симона часто играет в контратаке, особенно хороши у нее удары по линии.



Матчи между собой



Ранее теннисистки провели 10 матчей (5-5). Чаще Элина встречалась лишь с Анжелик Кербер (15), Гарбинье Мугурусой (13) и Петрой Квитовой (11). Румынка нанесла украинке, вероятно, самое болезненное поражение в карьере, когда смогла отыграться со счета 3:6, 1:5 (плюс матчбол на тай-брейке) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017. Также Халеп деклассировала Свитолину в полуфинале Уимблдона-2019. Но и у Элины были знаковые победы над Симоной. Это и два финала в Риме, и две победы в рамках Итоговых турниров. Но на ТБШ пока имеем 0:2. Если вспомнить матчи Свитолиной против игроков топ-20 на Шлемах, то там статистика также не очень приятная - 5 побед в 23 матчах. Пора бы эту ситуацию понемногу исправлять.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Халеп 1-й круг Марино (6-2 6-3) №175 WTA Джорджи (6-4 7-6) №36 WTA 2-й круг Масарова (6-2 7-5) №231 WTA Кучова (6-3 6-1) №111 WTA 3-й круг Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA Рыбакина (7-6 4-6 6-3) №20 WTA



Статистика на турнире

Свитолина Халеп % выигранных геймов 64.9 59.2 средний рейтинг соперниц 144.3 55.7 выиграно очков на подаче, % 76.1 61.2 эйсы/гейм 0.16 0.11 двойные ошибки/гейм 0.05 0.14 % первой подачи 72.3 59.1 выиграно очков на первой подаче, % 78.6 71.4 выиграно очков на второй подаче, % 69.8 46.4 выиграно очков на приеме, % 45.5 46.9 виннерсы/гейм 1.07 0.8 невынужденные ошибки/гейм 0.54 0.99 реализация брейкпоинтов, % 35.7 65.2 выходы к сетке/гейм 0.65 0.3 успешные выходы к сетке, % 81.1 71.4

Прогноз



Посреди недавнего турнира в Чикаго Элина внезапно снова стала показывать игру высочайшего мирового уровня. Как и почему это случилось – сказать невозможно. Но сейчас у нее отпало очень много причин, из-за которых стоит лишний раз переживать. Свадьба состоялась, медаль на Олимпийских играх завоевана. Остались две конкретные цели в карьере: статус первой ракетки и победа на турнире Большого Шлема.



Jimmie48 Photography. Элина Свитолина



Жребий в первых двух раундах позволил не особо напрягаться, с нынешним уровнем игры украинки у квалифаерок не было видимых шансов. В третьем раунде удалось провести практическую идеальную игру против Касаткиной, которая сейчас хоть и в отличной форме, но сама справиться с такой Свитолиной не может, нужна помощь от соперницы. А вот Халеп хоть и не на пике, но очень голодна к победам.



Букмекеры перед матчем не могут определиться с фавориткой, котировки на обеих спортсменок равнозначные. Но по опыту прошлых выступлений понятно, что у Элины есть только один рабочий вариант для победы: уверенный старт, игра первым номером и победа в двух сетах. В трех партиях обыграть Халеп малореально даже в такой отличной форме. На Шлемах румынка выиграла 14 из 17 последних трехсетовиков, поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик.

Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах