Он все еще безработный. Почему Паулу Фонсека не стал тренером Тоттенхэма

Ни для кого не секрет, что португальский тренер Паулу Фонсека, как и ныне итальянец Роберто Де Дзерби, изначально приходил в «Шахтер» с одной целью – попробовать громко заявить о себе на континенте через выступления в Лиге чемпионов. В сезоне-2017/18 «горняки» смогли выдать прекрасный групповой турнир, в котором на своем поле обыграли всех соперников (2:1 – «Наполи», 3:1 – «Фейеноорд» и 2:1 – «Манчестер Сити»), что помогло им выйти в плей-офф раунд, где донецкая команда сразу же проиграла «Роме», но лишь за счет правила гостевого гола (2:1 – дома, 0:1 – на выезде), которое ныне уже отошло в историю.

Очевидно, именно тогда в «Роме» взяли Фонсеку, как говорится, «на карандаш», а потому когда летом 2019 года португальский тренер выразил желание сменить обстановку и отправиться на повышение, против чего в «Шахтере» принципиально не возражали, именно «волки» стали новой остановкой Паулу на пути к европейским триумфам.

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Называть два года Фонсеки в «Роме» тотальным провалом, несмотря на 5-е и 7-е места в Серии А в этот период и пролет мимо Лиги чемпионов, вряд ли стоит. Хотя бы потому, что в минувшем сезоне «волки» сумели пробиться в полуфинал Лиги Европы, где проиграли все-таки куда более мощному «Манчестер Юнайтед». Затем Фонсека ушел, а во главе «Ромы» его сменил Жозе Моуриньо, который за пару месяцев до этого был уволен из «Тоттенхэма». В какой-то момент ситуация и вовсе сводилась к весьма любопытной рокировке, так как в стане «шпор» хотели одного португальца заменить другим – Моуриньо Фонсекой.

Еще в середине июня ряд авторитетных источников отмечал, что Фонсека полностью согласовал условия трехлетнего контракта с «Тоттенхэмом», причем должен был получать в Лондоне даже более высокую зарплату, нежели до этого в «Роме» - четыре миллиона евро вместо трех. Но буквально в последний момент по откровенно непонятным широкой публике причинам от подписания официальных бумаг стороны решили отказаться, и в итоге «Тоттенхэм» возглавил другой португалец – Нуну Эшпириту Санту, выдавший отнюдь не лучший сезон с «Вулверхэмптоном» до этого, а вот имя Паулу Фонсеки связывали с рядом других клубов и даже национальных ассоциаций.

В «Тоттенхэме» предпочли не сильно-то и распространяться на тему срыва переговоров с Фонсекой. Болельщикам вскользь было сказано, что контракт с экс-тренером «Ромы» и «Шахтера» не был подписан из-за налоговых обязательств, но большинство специалистов прекрасно понимали – это всего лишь отговорки, а настоящую причину боссы «шпор» предпочли утаить.

Сам Фонсека какое-то время также не распространялся о срыве переговоров с «Тоттенхэмом», хотя было понятно, что Паулу очень расстроен этой ситуацией. В конце концов, «шпор» возглавил его соотечественник Нуну Эшпириту Санту, при котором «Вулверхэмптон» в сезоне-2020/21 финишировал 13-м в Премьер-лиге, выдав худший результат в элите под руководством португальского коуча. В 38 матчах «волки» добыли лишь 12 побед при 9 ничьих и сразу 17 поражениях… При этом, Эшпириту Санту, в отличие от Фонсеки, имеет куда более скромный опыт руководства командами, принимавшими участие в основных сетках еврокубков – 24 матча у Нуну против 67 у Фонсеки.

Однако недавно Фонсека перестал хранить молчание. В интервью португальскому телеканалу SIC 48-летний специалист объяснил, что срыв его назначения в «Тоттенхэм» в значительной степени связан с приходом на пост спортивного директора лондонского клуба итальянца Фабио Паратичи. Тот был официально утвержден на новой должности в стане «шпор» буквально за пару дней до момента, когда ожидалось официальное оглашение о подписании контракта между Фонсекой и «Тоттенхэмом».

«Все детали моего контракта были уже проработаны. Я был действительно готов начать новое приключение с «Тоттенхэмом». Но с приходом в клуб Паратичи у нас возникли определенные разногласия, которые оказалось невозможно преодолеть. Я действительно хочу тренировать лучшие команды, но я не могу идти на компромисс со своими идеями. Я не могу поступиться ценностями только ради того, чтобы тренировать топ-команду. Правда в том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви и технический директор Стив Хитчен всегда говорили мне, что команда должна быть агрессивной, привлекательной, доминирующей на поле. Это было видением, которое соответствовало моим ценностям. Но с приходом нового спортивного директора все немного изменилось. Они захотели пойти в другом направлении, и мне, очевидно, было невозможно работать там, где не верили в мои идеи», - сказал Фонсека.

Фонсека не сильно лукавит, ведь Дэниэл Леви действительно обещал болельщикам «Тоттенхэма», что следующий после Жозе Моуриньо главный тренер будет прививать команде «свободный, атакующий и зрелищный футбол». Именно поэтому, когда «шпоры» начали договариваться с Паратичи, кандидатуры целого ряда специалистов, например, Эрика тен Хага из «Аякса», отпали сами по себе. Просто потому, что не было согласия между Леви и Паратичи, а приглашать спортивного директора, который бы не имел в клубе права решающего голоса в формировании стратегии развития команды было бы слишком неправильным решением, что прекрасно осознавал президент «Тоттенхэма».

Кандидатура Фонсеки долгое время считалась едва ли не главным компромиссом между обещаниями болельщикам со стороны Леви и взглядами на футбол Паратичи. Последний очень хотел видеть новым тренером «Тоттенхэма» специалиста, который был бы похож на тренеров, работавших в «Ювентусе» во времена 11-летней каденции в этом клубе самого Фабио. В итоге президент «шпор» отправил Паратичи на финальные переговоры с Фонсекой, два раунда которых состоялись в Милане и Комо. По их результатам «Тоттенхэм» и отказался от идеи сотрудничества с Фонсекой, разорвав фактически уже подготовленный для подписания договор.

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Все, что было дальше, а именно разговоры о налоговых обязательствах, которые якобы помешали приглашению Фонсеки в «Тоттенхэм», - это чистой воды спекуляции Паратичи. Фабио, по сути, убедил Леви в том, что именно он, как новоиспеченный спортивный директор клуба, должен отвечать за назначение главного тренера, потому как вся структура должна выстраиваться под его ответственность. Леви, как поговаривают, не сильно-то и спорил, особенно после того, как Паратичи убедил его, что Эшпириту Санту – это вовсе не адепт ультраоборонительного футбола.

Старт Нуну Эшпириту Санту в «Тоттенхэме» однозначно порадовал Дэниэла Леви. «Шпоры» на своем поле в первом туре АПЛ-2021/22 обыграли чемпиона «Манчестер Сити» (1:0), но после этого выдали провальный поединок в Лиге конференций против «Пасуш де Феррейры» (0:1), где за 90 минут сподобились нанести всего два удара по воротам и наиграть на показатель 0,01xG. После этого «Тоттенхэм» сумел увезти победу с выезда к «Вулверхэмптону» (1:0), хотя яркого и красивого футбола новая команда Эшпириту Санту против его прежнего коллектива продемонстрировать так и не смогла… И даже недавний уверенный реванш с «Пасуш де Феррейрой» (3:0) пока не выглядит чем-то чрезвычайно убедительным с точки зрения дальнейших перспектив игрового стиля и результатов «Тоттенхэма»…

Ситуация с Фонсекой, по сути, говорит о том, что Фабио Паратичи уже добыл сразу несколько побед в новой роли в «Тоттенхэме». Во-первых, он сумел «отцепить» коуча, с которым не очень-то и хотел сотрудничать. Во-вторых, пригласил специалиста, которого когда-то предлагал даже в «Ювентус». В-третьих, Паратичи сумел значительно сблизиться с Леви, и теперь рассчитывает на поддержку президента «Тоттенхэма» не только в кадровых, но и в трансферных вопросах.

Что касается Паулу Фонсеки, то он все еще остается безработным. Экс-коуча «Шахтера» сватали в «Кристал Пэлас», но там быстро сделали ставку на Патрика Виейра, а уезжать за океан в МЛС не пожелал уже сам Фонсека. Поговаривали даже, что Паулу через агентов предлагал свои услуги Украинской ассоциации футбола, желая заменить Андрея Шевченко в национальной сборной Украины, однако боссы организации сочли необходимым сделать ставку на куда более предсказуемого для них отечественного наставника, хотя кандидатура Реброва у них внезапно сорвалась, и пришлось отдавать «святая святых» в руки авторитетного, но плохо управляемого извне Александра Петракова.

Поэтому новый сезон Паулу Фонсека впервые в своей тренерской карьере, которая берет отсчет с лета 2005 года, начал в статусе безработного, и далеко не факт, что вскоре получит шанс поработать с хорошей командой, а не засидится в пресловутом «творческом отпуске». Пока же Фонсека вернулся в Украину, с которой успел породниться не только из-за работы в «Шахтере», но и по причине женитьбы на нашей соотечественнице Катерине Остроушко, хотя сам по себе недавний визит Паулу в Торецк к детям выглядит достаточно красивым жестом почтения специалиста к стране и клубу, которые дали ему возможность попасть в настоящий мир элитарного футбола – туда, где португальцу так хочется задержаться как можно дольше…