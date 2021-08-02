Экс-тренер Шахтера отказал клубу из США

Паулу Фонсека имел на руках предложение от «Атланты Юнайтед»

  • 02.08.2021 20:01
  • 481 просмотр
  • 2 комментария
Экс-тренер Шахтера отказал клубу из США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

48-летний бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который по завершении минувшего сезона покинул римскую «Рому», мог возглавить команду североамериканской МЛС «Атланта Юнайтед».

Представители американского клуба несколько дней вели переговоры с агентами Фонсеки и самим португальцем. «Атланта Юнайтед» предлагала Паулу контракт на 3,5 года и достаточно щедрые финансовые условия.

Однако Фонсека предпочел отказаться от предложения «Атланты Юнайтед», о чем уведомил руководство этого клуба.

Сообщается, что португальский тренер хочет работать в более статусной лиге, нежели МЛС, и верит, что вскоре получит достойные предложения.

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Источник — Maisfutebol

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    steelmaker
    online
      steelmaker, 02.08.2021 20:06
    0
    rus, 02.08.2021 20:04
    А вот и новый тренер для сборной!
    на фоне Лёсика, не самый худший вариант был бы, но он не пойдет в сборные.
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    rus
      rus, 02.08.2021 20:04
    +1
    А вот и новый тренер для сборной!
    Ссылка
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