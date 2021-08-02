Экс-тренер Шахтера отказал клубу из США

48-летний бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который по завершении минувшего сезона покинул римскую «Рому», мог возглавить команду североамериканской МЛС «Атланта Юнайтед».

Представители американского клуба несколько дней вели переговоры с агентами Фонсеки и самим португальцем. «Атланта Юнайтед» предлагала Паулу контракт на 3,5 года и достаточно щедрые финансовые условия.

Однако Фонсека предпочел отказаться от предложения «Атланты Юнайтед», о чем уведомил руководство этого клуба.

Сообщается, что португальский тренер хочет работать в более статусной лиге, нежели МЛС, и верит, что вскоре получит достойные предложения.