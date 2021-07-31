После Шахтера и Ромы - в США. Паулу Фонсека продолжит карьеру в МЛС

По информации СМИ, экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека сейчас находится в США, где вскоре должен подписать контракт с клубом МЛС «Атланта Юнайтед».

Ранее Фонсеку связывали с «Тоттенхэмом» и турецкими клубами, но, видимо, португальский наставник выбрал американский вариант.

В прошлом сезоне «Рома» под руководством Фонсеки не вышла в Лигу чемпионов и клуб заменил тренера на Жозе Моуриньо.