Шикарная зарплата. Известно, сколько Тоттенхэм готов платить Фонсеке

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы в ближайшее время получить должность главного тренера «Тоттенхэма».
По имеющейся информации, у португальца уже состоялись переговоры с президентом «шпор» Даниэлом Леви, на которых стороны обсудили детали сотрудничества.
«Тоттенхэм» готов платить Фонсеке по 4 миллиона евро в год. Это на миллион больше, чем Паулу получал в «Роме».
Напомним, ранее сообщалось, что Фонсека подпишет трехлетнее соглашение с «Тоттенхэмом».
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