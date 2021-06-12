Шикарная зарплата. Известно, сколько Тоттенхэм готов платить Фонсеке

В Англии экс-коуч «Шахтера» будет получать больше, чем в итальянской «Роме»

  • 12.06.2021 16:29
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
Шикарная зарплата. Известно, сколько Тоттенхэм готов платить Фонсеке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы в ближайшее время получить должность главного тренера «Тоттенхэма».

По имеющейся информации, у португальца уже состоялись переговоры с президентом «шпор» Даниэлом Леви, на которых стороны обсудили детали сотрудничества.

«Тоттенхэм» готов платить Фонсеке по 4 миллиона евро в год. Это на миллион больше, чем Паулу получал в «Роме».

Напомним, ранее сообщалось, что Фонсека подпишет трехлетнее соглашение с «Тоттенхэмом».

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 16:46
    0
    а шоб я так жив
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 12.06.2021 16:33
    +4
    Они его за португальский паспорт что ли берут?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 12.06.2021 16:33
    +4
    Они его за португальский паспорт что ли берут?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 16:46
    0
    а шоб я так жив
    Ссылка
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