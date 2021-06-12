Шикарная зарплата. Известно, сколько Тоттенхэм готов платить Фонсеке

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы в ближайшее время получить должность главного тренера «Тоттенхэма».

По имеющейся информации, у португальца уже состоялись переговоры с президентом «шпор» Даниэлом Леви, на которых стороны обсудили детали сотрудничества.

«Тоттенхэм» готов платить Фонсеке по 4 миллиона евро в год. Это на миллион больше, чем Паулу получал в «Роме».

Напомним, ранее сообщалось, что Фонсека подпишет трехлетнее соглашение с «Тоттенхэмом».