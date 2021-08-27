Фонсека посетил тренировку социального проекта донецкого Шахтера

Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека посетил тренировку «Давай, играй!».

В Торецке Донецкой области, на линии разграничения, в социальном проекте клуба участвуют более 80 мальчиков и девочек.

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Ребята очень обрадовались неожиданному визиту экс-наставника «оранжево-черных». Паулу Фонсека пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.

Проект «Давай, играй!» реализуется в 36 городах Украины. Дети от 7 до 12 лет имеют возможность бесплатно заниматься футболом на качественных площадках со всем необходимым инвентарем и под руководством дипломированных наставников.