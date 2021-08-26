Заря
2 : 3
Рапид Вена
26.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мужики так и не нашлись. Заря снова проиграла Рапиду

Подопечные Скрипника могли сыграть вничью, но забили только один пенальти из двух в конце игры

  • 26.08.2021 21:28
  • 4687 просмотров
  • 41 комментарий
Мужики так и не нашлись. Заря снова проиграла Рапиду
© ФК Заря

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже...

Лига Европы 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.

«Заря» - «Рапид» - 2:3 (первый матч - 0:3).

 Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен) -  Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.

 Аллахьяр, 16, Кочергин, 41, Вернидуб, 46, Фаворов, 83, Кабаев, 90+3 -  Фунтас, 1, Граховац, 54, Стойкович, 86.

На 89 минуте Шахаб («Заря») не забил пенальти (вратарь).

«Заря»: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаев, 64), Кочергин, Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб, 64).

«Рапид»: Гартлер, Стойкович (Стойкович, 67) Граймль, М. Хофманн (Виммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любичич, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина).

ЗАРЯ - РАПИД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    osokor
    online
    osokor, 26.08.2021 22:11
    0
    Грали дві дворові команди. Зоря виявилась більш "дворовою"...
    Ссылка
    Український Крим
    online
    Український Крим, 26.08.2021 22:08
    0
    Один Алах'яр грає на максимумі, інші відбувають номер
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 22:07
    0
    Алексей Есенин, 26.08.2021 21:59
    даже сказать сложно, чем им Юлик Вернидубь не нравился? Витек не силит зорьку - рух минай фалос и остальное село, но не более. искренне жаль, что Скрыпнег и ноготка Юлия не стоит, без учета выхода шерифа в лч. кромешный ад а не зорька при скрыпе!
    Тем, что 2 года подряд Вернидуб занимал 4 место, то есть сливал бронзу? Может, этим не устроил И тогда был точно такой же отлет из ЛЕ от Лейпцига, ну одну ничейку скатали, аж 0,5 очков в таблицу, на том и все.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 22:06
    -1
    Позорище.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    Gateway_enemy, 26.08.2021 22:06
    -1
    Не ждали?, 26.08.2021 21:46
    Спасибо, что в конце сообщили кто вёл репортаж. И так надо делать и на других каналах.
    Это был Зверов. И потому то у него Заря вдруг стала "чёрными котами"
    Может админы ему передадут привет и подскажут, что чёрные коты это английский Сандерленд! И давным давно.
    Заря же теперь опять просто чёрно-белые, окончательно потеряв статус мужиков.
    И будут они в этом сезоне бороться за 6 место, как я уже раньше им предрекал.
    Шановний, ну що ти знову вмикаєш якісь фантазійні понти? Причому тут Сандерленд, клуб чи місто, до того, що коментатор назвав Зорю Чорними Котами? По-перше, таку назву команді дали їхні фани за голосуванням, де раніше Сандерленд називався "рокерити" від назви Парку Рокер, де побудували стадіон. Сандерленд, до речі, це єдине у Світі місто, де розробили і тільки там виробляють на заводі Nissan модель цього Авто Nissan Juke От і все.
    Ти б краще поцікавився, чому деякі коментатори називають тепер Челсі *Сині*, якими вони ніколи не були. Від початку Челсі були *таксисти* і *пенсіонери*. Хай ще, припустимо, *аристократи*... Сині в Англії це Бірмінгем і Портсмут. Трохи раніше і Евертон був Синій, поки до них не причепилось *Іриски*.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 26.08.2021 22:06
    0
    Где ваши мужики, обосрались по полной.две игри сиграть и в копилку страны не непринести даже очко. Ето очем говориться что чемп. Украины в полной дупе. И ожедать лучшего не стоит
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 26.08.2021 22:04
    0
    В лиге конференций ЗОРЕ будет проще и спокойней для лиги Европы ЗОРЯ сыровата мягко сказано.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.08.2021 22:04
    0
    Печально это всё. 2 клуба как было так и осталось для еврокубков. Нету третей силы в Украине
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
    Алексей Есенин, 26.08.2021 21:59
    0
    даже сказать сложно, чем им Юлик Вернидубь не нравился? Витек не силит зорьку - рух минай фалос и остальное село, но не более. искренне жаль, что Скрыпнег и ноготка Юлия не стоит, без учета выхода шерифа в лч. кромешный ад а не зорька при скрыпе!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 26.08.2021 21:57
    +1
    Вадим Максимов, 26.08.2021 21:41
    В аматоры к ворскле и колосу.
    Как будут играть в кубке конференций? там тоже соперники не слабые.
    Три клуба от Украины, не добыли ничего вылетев в первом раунде. Позор.
    Це загальний рівень нашого пелотону.
    Чи ви вважаєте, що ФК Лвів та Інгулець краще виглядали у єврокубках?
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 26.08.2021 21:55
    +1
    Зоря - Чемпіон. Разом з Ворсклою і Колосом. Нуль цілих х.й десятих очок для таблиці коефіціентів. Ще в теніс за Україну такі самі інваліди грають. Позорисько.
    Ссылка
    Alex Wel
    Alex Wel, 26.08.2021 21:53
    0
    Что-то наши команды второй волны даже пенальти бить не научились. Ну играть в ЕК не умеем но хоть пенальти бить можно натренировать.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.08.2021 21:52
    +3
    Слів немає, лише емоції. Навіщо ти берешся бити пенальті, якщо не вмієш? Стільки моментів створити за два матчі, і вилетіти від ніяких австрійців.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.08.2021 21:51
    +3
    Підбиваємо підсумки роботи великого тренера С. Перший єврокубковий рік - виліт без шансів уже фактично в першому матчі від останньої команди Іспанії. Другий рік - пощастило потрапити одразу в групу ЛЄ - втрата всіх шансів на вихід за перші три гри. Більше того: усі три гри програні уже в перших таймах. І потім можна дуже радіти перемозі над другим складом Лестера у нікому не потрібному матчі. Третій рік - 2:6 від суперклубу під назвою Рапід.
    Одна радість: нижче третього місця в чемпіонаті не опустились два сезони. Обійшли неймовірно сильні команди, які в Європі вилетіли від фінів та казахів. Повні штанці щастя. А колишній тренер вивів молдован (!) у групу ЛЧ. Я можу тільки уявити, скільки б блискучий тренер С. нахапав від Црвени Звезди. Коли вже цього нездару, возведеного ледь не у ранг месії, відправлять до його законного шостого дивізіону Німеччини? Скрипник - геть! Останні півтора року пишу одне й те ж. Може, до всіх почне хоч зараз доходити?
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 26.08.2021 21:49
    +1
    Віталій Ткачук, 26.08.2021 21:44
    Не вистачає майстерності. Іранців треба вигнати наюх, якби ці дерев'яні хоч половину моментів реалізували ( на двох за два матчі ) , Зоря грала б в ЛЄ.
    Іранців краще не на йух, а на північ вигнати...
    )))
    Бо на йух - це для них не покарання, а винагорода...)))
    Ссылка
    korrektno
    online
    korrektno, 26.08.2021 21:48
    +1
    Чому не знайшлися? Вони мужики і є (правда, немощні, і не футболісти). Загальний рахунок справедливо відповідає співвідношенню можливості, майстерності та класу. Сьогодні відзначити нікого - всі "мужики".
    Ссылка
    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 21:46 (изменен)
    +1
    Спасибо, что в конце сообщили кто вёл репортаж. И так надо делать и на других каналах.
    Это был Зверов. И потому то у него Заря вдруг стала "чёрными котами"
    Может админы ему передадут привет и подскажут, что чёрные коты это английский Сандерленд! И давным давно.
    Заря же теперь опять просто чёрно-белые, окончательно потеряв статус мужиков.
    И будут они в этом сезоне бороться за 6 место, как я уже раньше им предрекал.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.08.2021 21:44
    +4
    Не вистачає майстерності. Іранців треба вигнати наюх, якби ці дерев'яні хоч половину моментів реалізували ( на двох за два матчі ) , Зоря грала б в ЛЄ.
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 26.08.2021 21:44
    +7
    Кабаев, ау-у-у... Кого из Зари в сборную брать??? Что ты иам вякал, что из Зари в сборную никого не берут? Кого брать то???(((
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 26.08.2021 21:43
    +5
    Вот как закрались сомнения, по Скрипнику, когда Заря не пошла дожимать в последнем туре Десну летом 2020, что-бы обойти ДК так и не развеялись. А вообще с такой игрой наших команд скоро будем мечтать о трех командах от Украины не в евровесне, а хотя бы в евроосени.
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