Мужики так и не нашлись. Заря снова проиграла Рапиду

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Лига Европы 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.
«Заря» - «Рапид» - 2:3 (первый матч - 0:3).
Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.
Аллахьяр, 16, Кочергин, 41, Вернидуб, 46, Фаворов, 83, Кабаев, 90+3 - Фунтас, 1, Граховац, 54, Стойкович, 86.
На 89 минуте Шахаб («Заря») не забил пенальти (вратарь).
«Заря»: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаев, 64), Кочергин, Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб, 64).
«Рапид»: Гартлер, Стойкович (Стойкович, 67) Граймль, М. Хофманн (Виммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любичич, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76).
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Это был Зверов. И потому то у него Заря вдруг стала "чёрными котами"
Может админы ему передадут привет и подскажут, что чёрные коты это английский Сандерленд! И давным давно.
Заря же теперь опять просто чёрно-белые, окончательно потеряв статус мужиков.
И будут они в этом сезоне бороться за 6 место, как я уже раньше им предрекал.
Ти б краще поцікавився, чому деякі коментатори називають тепер Челсі *Сині*, якими вони ніколи не були. Від початку Челсі були *таксисти* і *пенсіонери*. Хай ще, припустимо, *аристократи*... Сині в Англії це Бірмінгем і Портсмут. Трохи раніше і Евертон був Синій, поки до них не причепилось *Іриски*.
Как будут играть в кубке конференций? там тоже соперники не слабые.
Три клуба от Украины, не добыли ничего вылетев в первом раунде. Позор.
Чи ви вважаєте, що ФК Лвів та Інгулець краще виглядали у єврокубках?
Одна радість: нижче третього місця в чемпіонаті не опустились два сезони. Обійшли неймовірно сильні команди, які в Європі вилетіли від фінів та казахів. Повні штанці щастя. А колишній тренер вивів молдован (!) у групу ЛЧ. Я можу тільки уявити, скільки б блискучий тренер С. нахапав від Црвени Звезди. Коли вже цього нездару, возведеного ледь не у ранг месії, відправлять до його законного шостого дивізіону Німеччини? Скрипник - геть! Останні півтора року пишу одне й те ж. Може, до всіх почне хоч зараз доходити?
)))
Бо на йух - це для них не покарання, а винагорода...)))
Это был Зверов. И потому то у него Заря вдруг стала "чёрными котами"
Может админы ему передадут привет и подскажут, что чёрные коты это английский Сандерленд! И давным давно.
Заря же теперь опять просто чёрно-белые, окончательно потеряв статус мужиков.
И будут они в этом сезоне бороться за 6 место, как я уже раньше им предрекал.
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