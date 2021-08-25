В четверг «Заря» проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против «Рапида». Даже в случае поражения команда Виктора Скрипника не вылетит из еврокубков, а отправится в Лигу конференций.

«Заря»

Старт «Зари» в новом сезоне УПЛ уже давал достаточно поводов для опасений. И в первом матче против «Рапида» эти опасения подтвердились даже больше, чем в полной мере – поражение 0:3. Хотя, будем откровенны, счет на табло абсолютно не отражает происходившего на поле. При счете 0:1 у «Зари» было достаточно моментов для того, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Но, увы, имеем то, что имеем – можно лишь в очередной раз рассуждать о важности реализации в современном футболе и вспоминать пресловутое правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Так или иначе, и кроме реализации у «Зари» достаточно игровых проблем – в первую очередь это касается линии защиты.

И даже если у команды Скрипника во втором матче вдруг начнет залетать все то, что не залетело в первом – при такой игре в обороне рассчитывать на камбэк сложно. О чем еще говорить, если все эти проблемы в обороне обнажились не только в игре с «Рапидом» - «Заря» пропустила три гола и в воскресенье от «Мариуполя», последней команды УПЛ на данный момент.

Поэтому, будем откровенны, шансов на камбэк в ответном матче у команды Скрипника мало. Нужно показать тот самый «мужиковский» характер, а также хладнокровие как в обороне, так и в завершении атак. Уж слишком много факторов должны сойтись, но надежда умирает последней. Да, отмена правила выездного гола немного упрощает задачу «Заре», но аргументов на другую чашу весов слишком много.

«Рапид»

В то же время, «Рапид» в первом матче все описанные выше качества продемонстрировал, показательно-образцово наказав «Зарю» за ошибки в обороне и ужасную реализацию моментов. И это при том, что в целом сезон для команды Дитмара Кюбауэра складывается далеко не лучшим образом. Сначала венский клуб в квалификации Лиги чемпионов вылетел от пражской «Спарты», а затем в третьем раунде отбора Лиги Европы не без проблем обыграл скромный «Антортосис» - 3:0, 1:2.

Не все хорошо у «Рапида» и на внутренней арене. В пяти стартовых турах команда потерпела сразу два поражения – от скромных «Альтаха» и «Хартберга». Да, на данный момент с 7 очками в активе «Рапид» делит третье-пятое место в чемпионате с тем же «Альтахом» и «Ридом», который был обыгран 3:0 в воскресенье. Но в целом команда на старте австрийского сезона не впечатляет, и от лидера, «РБ Зальцбург», отстает уже на 8 очков.

Прогноз на противостояние

Небольшим фаворитом ответного матча букмекеры считают «Зарю». Мы поставим на то, что команда Виктора Скрипника таки одержит победу (коэффициент – 2,37), однако она будет недостаточно крупной для выхода в групповой этап Лиги Европы.

26 августа, четверг