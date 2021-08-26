Виктор СКРИПНИК: «Значит, такой у нас уровень»

Наставник «Зари» - о поражении от «Рапида»

  • 26.08.2021 22:43
  • 2308 просмотров
  • 16 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Значит, такой у нас уровень»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 2:3 от «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы:

– Чего не хватило для победы?
– Забитых голов. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же «Брага» в том году, «Эспаньол» ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем. Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций.

– Что ожидаете от этого турнира?
– Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди «Ворскла», претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. С завтрашнего дня готовимся к нему.

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Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 26.08.2021 23:20
    -2
    Щодо Австрії ..
    Силу Цих хлопців побачили на чемпіонаті Європи, хто забув то нагадаю. Так що не треба так на Рапід зверхньо дивитись
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    BekXan
    BekXan, 26.08.2021 23:17
    +1
    Да нет Витя просто тебе пора.
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 26.08.2021 23:17
    0
    Не ждали?, 26.08.2021 23:06
    Это уровень всей УПЛ.
    Не згідний
    Якщо одні бельгійців і французів проходять а інші фінам і казахам вилітають то це просто халатність , по іншому не назву
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    Alex Wel
    Alex Wel, 26.08.2021 23:11
    +5
    подождем МХ , может ДД подойдет, а так ... кроме ДК и ШД гуано.
    Ссылка
    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 23:07
    +1
    cucumber, 26.08.2021 23:00
    Виктор беги оттуда! Там болото. Мне кажется условная Коваливка или Александрия гораздо перспективнее.
    Сфынтул Георге.
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    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 23:06
    -2
    Это уровень всей УПЛ.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 26.08.2021 23:01
    +2
    u6464u, 26.08.2021 22:55
    да , Виктор, разочаровываешь ты своими трудами,проиграть заштатному Рапиду две игры подряд,указывает на твой уровень.
    а кем обыгрывать? они с двух метров выше ворот пробивают! Заря объективно не тянет на Лигу Европы.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 26.08.2021 23:00
    +1
    Виктор беги оттуда! Там болото. Мне кажется условная Коваливка или Александрия гораздо перспективнее.
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 26.08.2021 22:55
    +4
    да , Виктор, разочаровываешь ты своими трудами,проиграть заштатному Рапиду две игры подряд,указывает на твой уровень.
    Ссылка
    VAD
    VAD, 26.08.2021 22:54
    +5
    Футбол без головы - результат на табло
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    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 22:52
    -4
    Я бы его пригласил в Динамо, после ухода Луческу.
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    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 22:51
    -3
    Дайте Виктору стабильный, качественный состав, и положительный результат будет.
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    alekos59
    alekos59, 26.08.2021 22:51
    +3
    Детский лепет, что тренер, что игроки - ни характера, ни желания. Мусор высшей лиги.
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    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 22:50
    +1
    Что есть, то и сказал. Надо работать.
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    Сергей Горбачев
    Сергей Горбачев, 26.08.2021 22:50
    +10
    "Мы все равно подарим европейскую осень."
    Чтобы вы дарили болельщикам, если бы не лига Конференций,а?
    Так бездарно отыграть два матча, это надо уметь.
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    bonv
    bonv, 26.08.2021 22:44
    +8
    Нижче плінтуса вас рівень в Європі.. Більше діл - менше слів.
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