Виктор СКРИПНИК: «Значит, такой у нас уровень»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 2:3 от «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы:

– Чего не хватило для победы?

– Забитых голов. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же «Брага» в том году, «Эспаньол» ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем. Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций.

– Что ожидаете от этого турнира?

– Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди «Ворскла», претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. С завтрашнего дня готовимся к нему.