Виктор СКРИПНИК: «Значит, такой у нас уровень»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 2:3 от «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы:
– Чего не хватило для победы?
– Забитых голов. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же «Брага» в том году, «Эспаньол» ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.
Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.
Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем. Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций.
– Что ожидаете от этого турнира?
– Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди «Ворскла», претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. С завтрашнего дня готовимся к нему.
Источник — ПроФутбол
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Силу Цих хлопців побачили на чемпіонаті Європи, хто забув то нагадаю. Так що не треба так на Рапід зверхньо дивитись
Якщо одні бельгійців і французів проходять а інші фінам і казахам вилітають то це просто халатність , по іншому не назву
Чтобы вы дарили болельщикам, если бы не лига Конференций,а?
Так бездарно отыграть два матча, это надо уметь.
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