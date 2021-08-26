В четверг, 26 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором будут играть луганская «Заря» и венский «Рапид». Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало - в 19:30.

Первый матч соперников оставил неоднозначные впечатления. Да, «Заря» проиграла со счетом 0:3. Да, не забила ни одного гола. Да, пройти в группу Лиги Европы будет очень сложно. Но те, кто видел саму игру, точно скажут, что счет мог быть совсем другим, просто в луганской команды была очень плохая реализация. Верим, что свои забитые голы луганчане приберегли на ответный матч. В чемпионате на выходных подопечные Скрипника потренировались забивать на «Мариуполе», правда, и пропустили тоже - матч закончился со счетом 4: 2. Австрийцы на выходных тоже виграли и тоже много забили «Риду» (3:0). Посмотрим, кто кого перестреляет. Верим в наших!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Рапид».