26 августа состоялся ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зарей» и венским «Рапидом».
Украинский клуб снова проиграл, пропустив три мяча.
Лига Европы 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.
«Заря» - «Рапид» - 2:3 (первый матч - 0:3).
Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.
Обзор матча
Гол Грюлля
Гол Граймля
Гол Гладкого
Гол Фунтаса
Видео отмененного гола
Забитый пенальти Шахаба
Незабитый пенальти Шахаба
События матча
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Рапид Вена).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Лео Граймль (Рапид Вена).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Рапид Вена).
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Источник — ТСН
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