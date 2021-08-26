Заря
2 : 3
Рапид Вена
26.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Рапид Вена – 2:3. Не прошли – не мужики. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты ответного матча плей-офф Лиги Европы

  • 26.08.2021 21:44
  • 1222 просмотра
  • 1 комментарий
Заря – Рапид Вена – 2:3. Не прошли – не мужики. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

26 августа состоялся ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зарей» и венским «Рапидом».

Украинский клуб снова проиграл, пропустив три мяча.

Лига Европы 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.

«Заря» - «Рапид» - 2:3 (первый матч - 0:3).

 Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен) -  Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.

Обзор матча

Гол Грюлля

Гол Граймля

Гол Гладкого

Гол Фунтаса

Видео отмененного гола

Забитый пенальти Шахаба

Незабитый пенальти Шахаба

События матча
86' ГОЛ ! С пенальти забил Шахаб Захедитабар (Заря).
68' ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Рапид Вена).
40' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
15' ГОЛ ! Мяч забил Лео Граймль (Рапид Вена).
10' ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Рапид Вена).
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Источник — ТСН

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    psv970
    psv970, 26.08.2021 22:00
    0
    бездари, безхребетные
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