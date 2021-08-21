Два гола-красавца принесли Днепру-1 уверенную победу над Рухом

К матчу пятого тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» и «Рух» подходили в разных эмоциональных состояниях. Днепряне в прошлом туре проиграли «Десне» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне. Львовяне, напротив, в предыдущих двух турах набрали четыре очка, и казалось, что под руководством старого-нового наставника Леонида Кучука их игра превообразилась в лучшую сторону.



Однако против «Днепра-1» у игроков «Руха» поединок не сложился. В первом тайме они не создали по сути ни одного опасного момента у ворот хозяев, в то время как пропустить умудрились дважды. Сначала на экваторе первой половины встречи 24-летний хавбек Даниил Игнатенко сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальнюю девятку.



Спустя несколько минут Юрию Панькиву пришлось второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот. Все из-за Александра Назаренко, который практически с центра поля протащил мяч к подступам к штрафной соперника, обойдя на пути нескольких защитников, а затем точно пробил в угол из-под защитника.

После перерыва рисунок игры мало чем изменился. Подопечные Игора Йовичевича имели несколько возможностей довести счет до разгромного, однако Юрий Панькив был на высоте – голкипер «Руха» совершил несколько блестящих сейвов.

В концовке поединка был отличный шанс стать единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата у Артема Довбика, но форварду днепрян не удалось реализовать выход один на один с вратарем. Затем игроки «Днепра-1» отдали инициативу сопернику, и «Рух» едва не отличился после отличного удара Кузыка, однако Кожокару совершил сейв.

Поединок на «Днепр-Арене» так и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Днепр-1» за пять туров набрал 10 очков и сделал неплохую заявку на дебютный выход в еврокубки. Команда Игоря Йовичевича остается на пятом место в турнирной таблице, отставая от лидеров «Шахтера» и «Десны» на два очка. А «Рух», как бы Леонид Кучук не жаловался на задержку времени, судя по всему, будет снова бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Днепр-1» – «Рух» – 2:0.



Игнатенко (27), Назаренко (35).

Довбык (41), Назаренко (79), Батагов (90+4) - Карасюк (39), Мысык (42), Федорчук (59).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 79), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбык.



«Рух»: Панькив, Мысык, Дидык, Билый, Роман (Кузык, 73), Карасюк, Федорчук, Ориховский (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Борячук.

Запасные: Бандура, Альваренга, Рунич, Кухарук, Кузык, Притула, Лях, Сыч, Мартынюк.Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА