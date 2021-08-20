5-й тур
Днепр-1
0 : 0
Рух Львов
21.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

  • 20.08.2021 16:01
  • 254 просмотра
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Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча

В субботу, 21 августа, состоится встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

Команды в турнирной таблице разделяют 6 строчек (днепряне после четырех туров пятые, львовяне – одиннадцатые). Но при этом «Рух» отстает от своего соперника только на 3 очка. Т.е. в случае победы сможет догнать «Днепр-1». Вот только вряд ли подопечные Игора Йовичевича проиграют второй матч чемпионата кряду. Впрочем, футбол интересен как раз своей непредсказуемостью!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

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