В субботу, 21 августа, состоится встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.
Команды в турнирной таблице разделяют 6 строчек (днепряне после четырех туров пятые, львовяне – одиннадцатые). Но при этом «Рух» отстает от своего соперника только на 3 очка. Т.е. в случае победы сможет догнать «Днепр-1». Вот только вряд ли подопечные Игора Йовичевича проиграют второй матч чемпионата кряду. Впрочем, футбол интересен как раз своей непредсказуемостью!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.