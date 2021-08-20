В субботу, 21 августа, состоится встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

Команды в турнирной таблице разделяют 6 строчек (днепряне после четырех туров пятые, львовяне – одиннадцатые). Но при этом «Рух» отстает от своего соперника только на 3 очка. Т.е. в случае победы сможет догнать «Днепр-1». Вот только вряд ли подопечные Игора Йовичевича проиграют второй матч чемпионата кряду. Впрочем, футбол интересен как раз своей непредсказуемостью!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА