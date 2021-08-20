В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет львовский «Рух». Начало в 19:30 по Киеву.

«Днепр-1»

Команда Игора Йовичевича за четыре тура набрала 7 очков и занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. На старте нынешнего сезона днепряне сыграли на выезде с полтавской «Ворсклой» со счетом 2:2, во втором туре разгромили одесский «Черноморец» (3:0), который вернулся в элитный дивизион, затем обыграли «Мариуполь» (2:1), а на минувших выходных проиграли черниговской «Десне» (1:2).

Именно «Десна» неожиданно стала единоличным лидером Премьер-лиги после того, как киевское «Динамо» потеряло очки в матче с «Ингульцом». «Днепр-1» играл с «Десной», в принципе, на равных, даже оставшись вдесятером подопечным Йовичевича удалось сравнять счет усилиями Артема Довбика.

Но все же из Чернигова днепряне вернулись с пустыми руками, потерпев первое поражение в сезоне. Антигероем стал голкипер Евгений Паст, который допустил ошибку в моменте с решающим голом. Не помогут команде удаленные Ди Франко и Пихаленок, благо что их есть кому заменить.

«Рух»

Львовская команда в этом сезоне стала первой и пока единственной, отправившей в отставку главного тренера. После двух поражений в первый двух турах президент Григорий Козловский решил заменить Ивана Федыка на тренерском мостике известным белорусским специалистом Леонидом Кучуком, ранее уже работавшем в «Рухе». И результат не заставил долго ждать.

После прихода Кучука «Рух» сначала одержал победу над ровенским «Вересом» (2:1), а затем сыграл вничью с «Колосом» (1:1). Имея в активе 4 очка львовский клуб занимает 11 строчку чемпионата, которая вряд ли соответствует амбициям руководства. Однако предпосылок к тому, что «Рух» сможет выйти еврокубки, пока не видно, ведь эту цель преследуют многие более опытные команды, в том числе предстоящий соперник.

Прогноз на матч

Мы считаем, что «Днепр-1» возьмет свое, а в данном случае это 3 очка. «Рух» букмекеры не спроста видят аутсайдером, третий раз подряд взять очки львовянам будет сложно. А днепряне, безусловно, приложат все усилия к тому чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Игнатенко, Джурасек, Когут, Назаренко, Чуже, Довбик.

«Рух»: Панькив – Гагун, Дидык, Белый, Мысык, Федорчук, Карасюк, Бойчук, Ориховский, Климчук, Борячук.

21 августа, суббота