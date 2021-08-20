5-й тур
Днепр-1
0 : 0
Рух Львов
21.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепряне постараются реабилитироваться за поражение в Чернигове

  • 20.08.2021 00:30
  • 261 просмотр
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет львовский «Рух». Начало в 19:30 по Киеву.

«Днепр-1»

 

Команда Игора Йовичевича за четыре тура набрала 7 очков и занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. На старте нынешнего сезона днепряне сыграли на выезде с полтавской «Ворсклой» со счетом 2:2, во втором туре разгромили одесский «Черноморец» (3:0), который вернулся в элитный дивизион, затем обыграли «Мариуполь» (2:1), а на минувших выходных проиграли черниговской «Десне» (1:2).

Именно «Десна» неожиданно стала единоличным лидером Премьер-лиги после того, как киевское «Динамо» потеряло очки в матче с «Ингульцом». «Днепр-1» играл с «Десной», в принципе, на равных, даже оставшись вдесятером подопечным Йовичевича удалось сравнять счет усилиями Артема Довбика.

Но все же из Чернигова днепряне вернулись с пустыми руками, потерпев первое поражение в сезоне. Антигероем стал голкипер Евгений Паст, который допустил ошибку в моменте с решающим голом. Не помогут команде удаленные Ди Франко и Пихаленок, благо что их есть кому заменить.

«Рух»

 

Львовская команда в этом сезоне стала первой и пока единственной, отправившей в отставку главного тренера. После двух поражений в первый двух турах президент Григорий Козловский решил заменить Ивана Федыка на тренерском мостике известным белорусским специалистом Леонидом Кучуком, ранее уже работавшем в «Рухе». И результат не заставил долго ждать.

После прихода Кучука «Рух» сначала одержал победу над ровенским «Вересом» (2:1), а затем сыграл вничью с «Колосом» (1:1). Имея в активе 4 очка львовский клуб занимает 11 строчку чемпионата, которая вряд ли соответствует амбициям руководства. Однако предпосылок к тому, что «Рух» сможет выйти еврокубки, пока не видно, ведь эту цель преследуют многие более опытные команды, в том числе предстоящий соперник.

Прогноз на матч

 

Мы считаем, что «Днепр-1» возьмет свое, а в данном случае это 3 очка. «Рух» букмекеры не спроста видят аутсайдером, третий раз подряд взять очки львовянам будет сложно. А днепряне, безусловно, приложат все усилия к тому чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Игнатенко, Джурасек, Когут, Назаренко, Чуже, Довбик.

«Рух»: Панькив – Гагун, Дидык, Белый, Мысык, Федорчук, Карасюк, Бойчук, Ориховский, Климчук, Борячук.

21 августа, суббота

«Днепр-1» – «Рух»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 2:0
VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности