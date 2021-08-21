5-й тур
Днепр-1
2 : 0
Рух Львов
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня играли настоящие днепровские козаки»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с «Рухом»

  • 21.08.2021 23:19
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  • 2 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня играли настоящие днепровские козаки»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич на пресс-конференции после игры 5-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) рассказал:

– Поздравляю команду с убедительной победой. Мы относились к сопернику с большим уважением, потому что «Рух» показывает очень интересный футбол. В последних матчах они демонстрировали, насколько могут быть опасны, особенно в переходном моменте. Мы серьезно готовились против двух систем: 4–1–4–1 и 5–3–2. В последних двух матчах они играли по первой, но я давно знаю тренера, помню, как он работал в «Рухе» пару лет назад. Мы нашли примеры игры его команды по системе 5–3–2, и готовились к двум вариациям сегодня. Меня очень радует, что команда поняла матч, контролировала темп и ритм игры.

Сегодня были настоящие днепровские козаки, порадовали наших болельщиков. Хотел бы, чтобы наши победы позвали болельщиков еще в большем количестве в следующих матчах. Шаг за шагом идем. На прошлой неделе мы потерпели поражение от «Десны» и сделали выводы. Поражение должно служить для следующих побед. Если сделаешь правильные выводы, это пойдет только на пользу. В жизни гораздо больше проигрываешь, чем выиграешь, поэтому надо с этим мириться. А сегодня давайте не будем скромными и покайфуем от хорошей победы, которая дает нам большую уверенность перед следующим матчем.

– Как бы вы при отсутствии Ди Франко и Пихаленка оценили игру Игнатенко и дебют Гуцуляка?

– Я бы хотел отметить команду. Глобальных целей достигает не индивидуальный игрок, а команда в целом. Я могу выиграть сегодняшний матч с Игнатенко, Когутом и Джурасеком. Но достичь глобальных целей только с ними тремя я не могу. Мне нужен и Пихаленок, и Ди Франко, и Ярмолюк, и другие футболисты, которые претендуют на эти позиции. По сравнению с матчем против «Десны» вышло 5 новых футболистов. Это показатель того, что команда тренируется солидно и серьезно. И те, кто вышел сегодня, играли так, будто бы есть последний матч в карьере. Так хочу держать. Не произошло ничего необычного: мы взяли три очка, хотим отдохнуть и сфокусироваться на следующей игре. «Металлист 1925» перед своими болельщиками надеется на положительный результат, а мы думаем, как продолжить эту позитивную атмосферу.

– Как Евгений Паст психологически пережил драму прошлого матча?

– Слушайте, это футбол. Проиграла вся команда, и я тоже проиграл. Если правильно сделаешь выводы после поражения, можешь действовать в следующем поединке гораздо лучше. Как и получилось сегодня. Есть другая ситуация, когда тренер должен принимать решения. Для этого я работаю и получаю зарплату – чтобы принимать очень непростые решения. Кто играет, а кто не играет, и как он воспринимает эту ситуацию. На данный момент я имею просто замечательную команду. «Мы» намного важнее, чем «я». Никто из нас не настолько сильным, как вся команда. Это очень важно. Я знал, что мы можем сегодня, были уверены в собственных силах. И положительный менталитет стал залогом победы над сильным соперником с хорошим тренером. Поэтому, еще раз отмечаю всю команду, как все поняли матч и перенесли тактические замыслы с тренировки на игру. Когда придерживаемся запланированного, являемся действительно хорошей командой. А когда это не получается, мы можем проиграть кому-либо. Это футбольные законы.

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Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 22.08.2021 01:46
    0
    О, поправили заголовок
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 21.08.2021 23:43
    0
    казаки это на запоребрике
    В Украине Козаки
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