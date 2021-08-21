21 августа состоялся матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграли «Днепр-1» и «Рух» (2:0).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Рух – 2:0. Два шедевра днепрян. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Игнатенко, 27 мин.
ГОЛ! 2:0. Назаренко, 35 мин.
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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