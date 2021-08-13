4-й тур
Заря
0 : 0
Минай
14.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 13.08.2021 12:06
  • 25 просмотров
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Заря – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В субботу, 14 августа, состоится поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Минай». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене» и начнется в 19:30.

Луганчане в стартовых матчах нового чемпионата записали в свой актив три очка: 1 победа и 2 поражения. В прошлом туре «черно-белые» в Запорожье проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2. Уже на следующей неделе команда Виктора Скрипника проведет первый матч группового раунда Лиги Европы против венского «Рапида». «Минай» также набрал три очка, но провел на одну игру меньше. В прошедший мид-уик минайцы проиграли «Динамо» со счетом 0:2. В прошлом чемпионате луганчане дважды обыграли закарпатцев – 3:0 и 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Минай».

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Источник — Sport.ua

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