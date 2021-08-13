В субботу, 14 августа, в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской обл. прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Заря

Подопечные Виктора Скрипника начали сезон с неудачи, что не принесло им совершенно никаких новых ощущений. «Александрия» обыграла «Зарю» на ее поле (0:1), после чего к луганчанам возникло достаточно много вопросов, ведь они, также, как и в прошлом году, должны будут защищать честь нашей страны на международной арене уже в ближайшем будущем. Ситуация чуть улучшилась, когда команда не оставила шансов петровскому «Ингульцу» (5:1), благодаря чему поправила свое положение в турнирной таблице.

Однако, первое серьезное испытание сезона для коллектива Скрипника завершилось неудачей. Домашний матч против «Динамо» – редкий шанс показать свои амбиции на более высокие места в турнирной таблице, чем «бронза», но на этот раз «Заря» не была готова соперничать с чемпионами страны (1:2). Давать оценку перспективам команды после этого поражения на столь ранней стадии сезона – дело бессмысленное, однако в контексте приближающихся игр плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА против венского «Рапида» луганчане должны показать всей стране, что уж кто-кто, а они будут приносить нам очки для рейтинга УЕФА именно из второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Минай

Коллектив Василия Кобина собирался перед стартом нового сезона УПЛ фактически в авральном порядке. У «Миная» не было и 10 футболистов в заявке, когда команда получила приглашение вернуться в «элиту»! Очевидно, что стартовать наравне с остальными в таких условиях было попросту невозможно. Если честно, то перенос игры стартового тура против киевского «Динамо» не особо помог – действующие чемпионы наверстали свое в середине текущей недели, одержав уверенную победу со счетом 2:0 на НСК «Олимпийский».

Примечательно, что календарь для нового-старого участника Премьер-лиги получился на старте нового сезона просто ужасным. Судите сами: «Минай» формально стартовал с поединка против «Динамо», после чего принимал на своем поле «Александрию», после чего должен был быть по расписанию «Колос», а теперь – «Заря». Для полноты картины не хватает еще «Шахтера», но и матч против него предстоит уже в шестом туре. Игра против команды из Ковалевки так и не состоялась – коллективу Костышина дали время на подготовку к ответной игре против казахстанского «Шахтера», но что из этого получилось в итоге видела вся страна. А вот против «полиграфов» выступление закарпатцев было очень даже ничего – минимальная победа (1:0), что стало фактически первой сенсацией в новом футбольном году. Хватит ли сил для продолжения банкета?

История встреч

Футбольные пути «Зари» и «Миная» ранее пересекались всего два раза в рамках УПЛ. Наблюдается абсолютный перевес луганчан в плане добытых результатов – 100% побед. Последний раз соперники играли в конце прошлого года на этой же арене – коллектив Виктора Скрипника минимально обыграл тогда уже однозначного аутсайдера (1:0). Единственный забитый мяч оказался на счету Владислава Кочергина.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурмана из Киевской области, который провел уже 30 матчей УПЛ в своей карьере на данный момент. «Минай» играл под присмотром этого рефери дважды: против «Прикарпатья» в 2019-м году (2:1) в рамках Первой лиги, а также против полтавской «Ворсклы» (1:1) в 2020-м, но уже в Премьер-лиге. «Заря» с Шурманом пересекалась трижды: в 2018-м, обыграв «Верес» (1:0) и «Карпаты» (2:1), а также разобравшись с «Ворсклой» в 2019-м (4:0).

Ориентировочные составы

«Заря»: Шевченко – Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Руфати – Назарина – Кочергин, Кристиан – Громов – Кабаев, Шахаб.

«Минай»: Кучер – Багайоко, Горин, Векляк, Синегуб, Кныш – Байдал, Хахлев, Кулиев – Селезнев, Билоног.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этом поединке «Заря» не захочет тратить много сил перед встречами в еврокубках, однако в превосходстве команды Скрипника над соперниками не приходится сомневаться. Нашей ставкой будет позиция – Фора «Заря» (-1.5) с коэффициентом 2.15 по линии Vbet.

14 августа, суббота