В субботу, 14 августа, состоялся поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Минай».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
«Заря» – «Минай» – 1:1
Аллахьяр (65) – Горин (53)
Обзор матча
Видео гола Горина
Видео гола Аллахьяра
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Oleg Gorin (Минай).
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Источник — FootballHub
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