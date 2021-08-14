Неожиданная осечка перед евробаталией. Заря и Минай сыграли вничью

Перед началом очной встречи, несмотря на разницу в классе (луганчанам уже на следующей неделе предстоит старт в Лиге Европы), соперники располагались рядом в турнирной таблице. Обе команды имели по одной победе и набрали по три очка. Интересным был и тот факт, что и «Заря», и «Минай» свои предыдущие матчи проводили с киевским «Динамо», потерпев в них поражения. Вот только разница была в том, что футболистам из Закарпатья пришлось играть с чемпионом страны в среду. И это обстоятельство вполне могло отразиться на физической готовности гостей, особенно в конце игры в Запорожье.

Как и предполагалось, хозяева поля с первых минут завладели игровым преимуществом и пошли вперед большими силами. И если в первую десятиминутку им не удалось создать опасный момент у ворот Кучера, то на 12-й минуте «Заря» вполне могла открыть счет. Фаворов справа делал прострельную передачу на Гладкого, но тот немного не дотянулся до мяча.

Далее подопечные Виктора Скрипника продолжали держать в напряжении оборону гостей, однако при завершени атак не хватало точных передач и практически не было ударов по воротам. Зато «Минай» ближе к середине тайма осмелел и стал чаще переходить половину поля. А в концовке и вовсе имел две хорошие возможности поразить цель. Сперва на 35-й минуте Гончар неплохо пробил из центра штрафной площади, Шевченко мяч потянул, но первым на добивании оказался Ахмедзаде, который пробил выше ворот. А через две минуты после ошибки Кочергина (он неудачно отдавал мяч вратарю) момент возник у Билонога. Он перехватил мяч, но промахнулся, направляя его в дальний угол.

На 40-й минуте Гладкий все-таки гол забил, однако перед этим Булеца, который делал голевую передачу, неожиданно выпустил мяч за лицевую линию. Естественно, что арбитр матча Денис Шурман из Киевской области взятие ворот отменил.

Ожидалось, что сразу после перерыва мы увидим на поле в составе «Зари» Шахаба или Аллахьяра, но замена произошла только у «Миная». Причем у гостей появился не Селезнев, тоже начавший игру на скамейке запасных, а Хахлев, поменявший малозаметного Месхи.

А затем команда Василия Кобина вышла вперед в счете. На 53-й минуте после подачи углового с левого фланга в штрафной площади «Зари» всех опередил Горин и ударом головой точно направил мяч в правый от себя угол ворот. Отчаянный прыжок Шевченко не помог ему спасти партнеров от пропущенного гола.

Понятно, что такой поворот событий никак не устраивал хозяев поля и у них сразу же произошла тройная замена. Вместе с упомянутыми иранскими нападающими в луганском клубе вышел еще молодой бразилец Кристиан. Именно двое из них на 65-й минуте соорудили ответный забитый мяч. Кристиан, уже находясь в штрафной площади «Миная», увидел открытого Аллахьяра и сделал ему передачу, а тот одним касанием убрал защитника, а вторым технично, несильно, зато точно, пробил в дальний левый угол ворот. И буквально тут же мог отличиться еще и Шахаб, но, выскочив к воротам гостей, не сумел попасть в цель.

После этого игра пошла на встречных курсах. На 70-й минуте Кулиев нанес опасный удар, но Шевченко сыграл надежно. Затем через шесть минут уже пришла очередь выручать свою команду Кучеру, когда били по его воротам поочередно Кристиан и Кочергин. А на 81-й минуте уже и вратарь «Миная» ничего не мог поделать после того, как Шахаб пробил головой с близкого расстояния. Здесь гостей подстраховала перекладина.

Были еще неплохие моменты у Фаворова и все того же Шахаба, чтобы принести «Заре» победу, однако мяч в ворота больше не попал.

Ничья 1:1. Вот такой получилась репетиция луганской команды перед ответственным матчем плей-офф Лиги Европы с «Рапидом». Тренерскому штабу есть над чем подумать, чтобы добиться положительного для себя результата на евроарене.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Заря» – «Минай» – 1:1

Аллахяр (65) – Горин (53)

Вернидуб (52), Кабаев (56), Кочергин (83) – Месхи (11), Синегуб (70), Селезнев (78), Байдал (93), Кучер (94)

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниор Рейс (Хомченовский, 73), Назарина, Кочергин, Кабаев (Кристиан, 58), Булеца (Овусу, 89), Громов (Шахаб, 58), Гладкий (Аллахяр, 58).

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Гончар, Горин, Матич, Синегуб (Багайоко, 75), Петрусенко, Коваленко (Кулиев, 63), Месхи (Хахлёв, 46), Ахмедзаде (Селезнев, 63), Билоног (Байдал, 84).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА