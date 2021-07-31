Чарльстон. Бондаренко вылетела в полуфинале

Украинка прекратила борьбу на турнире

  • 31.07.2021 20:55
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Чарльстон. Бондаренко вылетела в полуфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Сегодня Катерина Бондаренко в полуфинале грунтового челленджера в Чарльстоне, США встречалась с хозяйкой кортов Джейми Леб. Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

1/2 финала

Джейми Леб (США) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:4, 6:2

Ранее Бондаренко проиграла также в полуфинале парного разряда в Чарльстоне. Вчера украинка в четвертьфинале обыграла Эмму Наварро.

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Источник — Sport.ua

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