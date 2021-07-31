Чарльстон. Бондаренко вылетела в полуфинале

Сегодня Катерина Бондаренко в полуфинале грунтового челленджера в Чарльстоне, США встречалась с хозяйкой кортов Джейми Леб. Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.
1/2 финала
Джейми Леб (США) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:4, 6:2
Ранее Бондаренко проиграла также в полуфинале парного разряда в Чарльстоне. Вчера украинка в четвертьфинале обыграла Эмму Наварро.
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Источник — Sport.ua
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